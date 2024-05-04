Hamas 'tam ateşkes' içermeyen anlaşmaya imza atmadı

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılar devam ederken, ateşkes için müzakereler devam ediyor.

Bu kapsamda gözler Kahire'de...

Hamas yetkilileri, ateşkes için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

Her iki taraftan da üst düzey yetkililer, burada ateşkes için masaya oturdu.

Görüşmelere ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA Direktörü William Burns'ün de katıldı.

Farklı sonuçlar bekleniyordu

Reuters haber ajansı Mısırlı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, heyetlerin görüşmesinden bu kez farklı sonuçlar çıkmasının beklendiğini yazdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan da görüşmelerde bazı ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

Hamdan, amacın 'tam bir ateşkes' ve 'İsrail'in Gazze'den geri çekilmesi' olduğunu söyledi.

Ancak görüşmeden sonuç çıkmadı.

Görüşme sonrası Hamas'tan yapılan açıklamada "Gazze'de saldırıları sona erdirmeyen ateşkesi kabul etmeyeceğiz" denildi.

İsmi açıklanmayan bir Hamas yetkilisi, Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, saldırıları sürdürmekte ısrar ederek anlaşmaya varılmasını engelliyor. Siyonist varlık esirlerini kurtarmak için bir anlaşma peşinde ama bunu saldırının sona ermesiyle ilişkilendirmiyor" dedi.

Mısır'da ateşkes müzakereleri yapılıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, ateşkes müzakereleri de Mısır'da sürüyor. İsrail ile Hamas arasında başkent Kahire'de gerçekleştirilen esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerinin sonuç verip vermeyeceği merakla takip ediliyor.

İsmi açıklanmayan bir Hamas yetkilisi müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, saldırıları sürdürmekte ısrar ederek anlaşmaya varılmasını engelliyor. Siyonist varlık esirlerini kurtarmak için bir anlaşma peşinde ama bunu saldırının sona ermesiyle ilişkilendirmiyor." dedi.

"Gazze'de savaşı sona erdirmeyen bir ateşkesi kabul etmeyeceğiz"

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan yetkili, Hamas'ın "Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını açıkça içermeyen bir anlaşmayı hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini" vurguladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu anlaşmanın önündeki en büyük engel olmakla suçlayan Hamas yetkilisi, "Elimizdeki bilgiler Netanyahu'nun kişisel nedenlerle bir anlaşmaya varılmasını engellediğini doğruluyor" ifadelerini kullandı.

Taraflar, yarın yeniden bir araya gelecek.