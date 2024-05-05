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Terör ittifakından DEAŞ komplosu!

Suriye'deki kamplarda kalan 50'den fazla DEAŞ yakınını gözaltına alan PKK ve ortakları, bu kişileri MİT aleyhinde düzmece ifade vermeye zorluyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 05 Mayıs 2024 07:51, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2024 07:29
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Terör ittifakından DEAŞ komplosu!

Terör örgütü PKK, Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği bölgelerde uluslararası destekçileri ile birlikte yeni bir komploya hazırlanıyor. Plan kapsamında Suriye'deki kamplarda kalan 50'den fazla DEAŞ yakınını gözaltına alan PKK ve ortakları, bu kişileri MİT aleyhinde düzmece ifade vermeye zorluyor.

Güvenlik kaynakları, MOSSAD ve PKK iş birliği ile hazırlanan kirli planı Irak'a yapılacak operasyon öncesi girişilen kirli tezgah olarak nitelendirdi. PKK-MOSSAD ve Batı ittifakının komplo merkezi, Haseke'de bulunan el-Hol Kampı... PKK teröristleri ve yabancı istihbarat ajanlarının karargah kurduğu kamp bölgesinde seyyar stüdyolar hazırlandı. Kampta kalan Türk kökenlilerle önce pazarlık düzeyinde yapılan görüşmeler daha sonra tehdit ve işkence boyutuna döndü.

SAHTE KAYIT PEŞİNDELER
Gazetemize konuşan İ.K. isimli DEAŞ yakını "Eşlerimiz ve diğer yakınlarımıza her aşamada talimat verildi. Silah ve cephane temin edildi. PKK ile çatışmamız ve yalan beyanlarda bulunmamız istendi. Hatta geriye dönük sahte görüşme kayıtları üretme ve sahte istihbaratçı kimliği düzenleme girişimleri oldu. Hemen hemen her gün baskınlar yapılıyor. Karşılığında bu insanlara 'yeni kimlikler hazırlayıp, istediğin ülkenin pasaportunu düzenleyerek orada yaşamanı sağlarız' vaadinde bulunuyorlar. Orada zaten insanlık dışı şartlarda yaşayan ve istedikleri ifadeyi vermeyen kadınların elinden çocukları alınarak tuvalet hapsine mahküm ediliyorlar. Altı ay bütün günü tuvalette geçirme cezası alanlar var. Yıllar öncesinde DEAŞ'a katılan kadın yakınlarımız bütün yaşananlara rağmen ülkesine dönmek ve burada yargılanarak cezasını çekmek istiyorlar" dedi.

OPERASYON KORKUSU
Hasekeli Hamza el-Fayez, el-Hol Kampının konum itibarıyla Irak ve Suriye sınırlarına yakınlığına dikkat çekti. Savaş öncesi Haseke'de rejim Emin Askeri istihbarat biriminde şef olarak görev yapan el-Fayez "Türk askerinin Irak'la birlikte operasyonu bölgeye taşıma korkusu PKK'yı panikletti. Bu nedenle olabildiğince sahte delil üreterek Türkiye'yi suçlamak istiyorlar. Bu noktada İsrail'in Gazze katliam süreci de etkili oldu. MOSSAD'ın işlediği savaş suçları ile ilgili uluslararası arenada en etkin mücadeleyi veren Türkiye'yi, DEAŞ üzerinden vurmak istiyorlar. Bu sürece koalisyon unsurları da katılıyor. Helikopterler sürekli bölgeye ajan taşıyor. Hem örgüt hem de destekçileri oldukça zor geçecek yaz dönemi gelmeden bütün alternatif sabotaj yöntemlerini denemek istiyor" yorumunda bulundu.

Bütün bu gelişmeleri yakından takip eden güvenlik kaynakları "Bu yaz onları çok büyük sürprizler bekliyor. Bundan dolayı her türden komploya başvuruyorlar. Bunlar süpürme harekatını hiçbir biçimde etkilemez" ifadelerini kullandı.

YILMAZ BİLGEN

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