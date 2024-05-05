Genç diplomatlar akademide pişecek

Dışişleri Bakanlığı, emekli diplomatların birikiminden faydalanmak, Türk diplomatların uzmanlık alanlarında derinleşmelerini sağlamak adına bakanlığa bağlı bir vakıf oluşturacak. Vakfın mevzuatına yasal dayanak teşkil edecek kanun teklifi, önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığı'na sunulacak. AK Parti Meclis Grubu, vakfın kurulması için hazırlanan yasa teklifine son şeklini vermeye hazırlanıyor. Düzenlemenin pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

EMEKLİ OLANLAR EĞİTİM VERECEK

Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgiye göre, yeni kurulacak olan vakıf, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı gibi Dışişleri Bakanlığı teşkilat personelinin yeterliliğini arttıracak eğitimler verecek. Teşkilat mensuplarının mesleki gelişimini ve kariyerlerinde ilerlemesini sağlayacak çalışmalarda bulunacak. Vakıf aynı zamanda emekli olan büyükelçi, müsteşar, genel müdür, konsolos, masa uzmanı, başkan, şef gibi tecrübeli personelin emeklilik sonrasında deneyim ve birikimlerini genç diplomatlarla buluşturacağı bir platform olarak da hizmet verecek.

AKADEMİ GİBİ ÇALIŞACAK

Vakfın bir akademi gibi çalışacağı, Dışişleri Bakanlığı personelinin mesleki gelişimi ve başta alan uzmanlığı olmak üzere kariyer diplomatlığı konusunda da genç diplomatlara fayda sağlayacağı belirtiliyor. Bu çerçevede, Orta Doğu, Avrupa, Güney Amerika ülkeleri konusunda uzmanlaşmak isteyen diplomatlara vakfın derinlemesine uzmanlık eğitimi vermesi bekleniyor.

Filistin'i savunmak tüm ümmetin görevi

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 15'inci Zirvesi Gambiya'nın başkenti Banjul'da başladı. İİT'ye üye ülkelerin her 3 yılda bir düzenlediği zirve, bu sene 4 ve 5 Mayıs'ta Batı Afrika'nın en küçük ülkesi Gambiya'da yapılıyor. Zirveye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı.

SAFLARI SIKLAŞTIRALIM

Zirvede bir konuşma yapan Fidan, İsrail'in Refah ile ilgili planlarını hayata geçirmeyi başarması halinde tarif edilemez boyutta bir felakete daha tanık olunacağını vurguladı. İsrail'in hesap vermesi gerektiği halde cezasız kaldığına işaret eden Fidan, Filistinlileri savunmak için safları sıklaştırmanın tüm ümmetin görevi olduğunu belirtti. Fidan, şöyle devam etti: "Bu bizim sınavımızdır. Birlik olabileceğimizi kanıtlamalıyız. İslam aleminin diplomatik yollar ve gerektiğinde zorlayıcı önlemler aracılığıyla sonuç alabileceğini göstermeliyiz." Zirve kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştiren Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov, Somali Dışişleri Bakanı Ahmed Muallim Fiqi, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ve Sudan Dışişleri Bakan Vekili Hüseyin Avad Ali Muhammed ile bir araya geldi. Bu görüşmelerin de odak noktası, Gazze'deki son durum oldu. Fidan zirve öncesi de Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından kabul edildi.

Uğur Duyan