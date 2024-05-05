Ortaokul öğrencisinden ekmeğin küflenmesini geciktiren buluş
Ortaokul öğrencisinden ekmeğin küflenmesini geciktiren buluş
1 Mayıs'ta polise mukavemet gösteren 12 şüpheli daha gözaltında
1 Mayıs'ta polise mukavemet gösteren 12 şüpheli daha gözaltında
Kabine yarın toplanacak: Gündem öğretmen atamaları
Kabine yarın toplanacak: Gündem öğretmen atamaları
Nisanda satılan her 2 elektrikli otomobilden 1'i Togg oldu
Nisanda satılan her 2 elektrikli otomobilden 1'i Togg oldu
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Bakan Uraloğlu: Türksat 6A'nın logosunu belirledik
Bakan Uraloğlu: Türksat 6A'nın logosunu belirledik
Rant pazarı bitiyor! Yeni düzenlemeyle 'aracı' olmayacak
Rant pazarı bitiyor! Yeni düzenlemeyle 'aracı' olmayacak
Kurtulmuş: Hedef Özgürlükçü ve yeni bir anayasa
Kurtulmuş: Hedef Özgürlükçü ve yeni bir anayasa
Casusluk da yeni yargı paketinde
Casusluk da yeni yargı paketinde
Erdoğan, 'değişim' tartışmasına noktayı koydu
Erdoğan, 'değişim' tartışmasına noktayı koydu
Konkordato sahtekarları, işçiyi ve devleti soyuyorlar
Konkordato sahtekarları, işçiyi ve devleti soyuyorlar
Meteoroloji'den 18 ile sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 18 ile sarı kodlu uyarı
Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı?
Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı?
Yemek ihalesi iddiaları: DİB'den yalanlama
Yemek ihalesi iddiaları: DİB'den yalanlama
BAYKAR çalışanlarına yaklaşık 18 maaşlık kar payı dağıttı
BAYKAR çalışanlarına yaklaşık 18 maaşlık kar payı dağıttı
Akaryakıtta yeni dönem: Artık tek fiyat olacak
Akaryakıtta yeni dönem: Artık tek fiyat olacak
Yolda yürüyen kadına kafa atıp çantasını çalan kişi tutuklandı
Yolda yürüyen kadına kafa atıp çantasını çalan kişi tutuklandı
Yıldız Dağı'nda kaybolan öğretim üyesinden bir iz yok
Yıldız Dağı'nda kaybolan öğretim üyesinden bir iz yok
Teleferik kazasında devrilen direğin civataları sıkılmamış
Teleferik kazasında devrilen direğin civataları sıkılmamış
Bakan Tekin öğretmen atamaları için tarih verdi
Bakan Tekin öğretmen atamaları için tarih verdi
Bakan Şimşek: Not görünümleri not artışlarının devamının habercisi
Bakan Şimşek: Not görünümleri not artışlarının devamının habercisi
Erdoğan-Özel görüşmesi için tarih belirlendi
Erdoğan-Özel görüşmesi için tarih belirlendi
Memurlar servis yerine toplu taşıma kartıyla işe gidip gelecek
Memurlar servis yerine toplu taşıma kartıyla işe gidip gelecek
İçişleri'nden tasarruf tedbiri!
İçişleri'nden tasarruf tedbiri!
Bakan Şimşek: 2026 yılında tek haneli enflasyona dönmüş olacağız
Bakan Şimşek: 2026 yılında tek haneli enflasyona dönmüş olacağız
81 ilaç daha geri ödeme listesinde
81 ilaç daha geri ödeme listesinde
İstanbul'da ekmeğe zam yolda
İstanbul'da ekmeğe zam yolda
Aktarmasız İstanbul-Sivas YHT seferleri başladı
Aktarmasız İstanbul-Sivas YHT seferleri başladı
MİT'ten PKK'ya ağır darbe: 19 terörist yakalandı, 16 terörist etkisiz hale getirildi
MİT'ten PKK'ya ağır darbe: 19 terörist yakalandı, 16 terörist etkisiz hale getirildi
EPDK'dan katkılı motorin ve benzin kararı: Tek fiyat olacak
EPDK'dan katkılı motorin ve benzin kararı: Tek fiyat olacak
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

Genel Kurul, bazı uluslararası sözleşmelere yönelik kanun tekliflerini ele alacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mağdur hakları ve çeşitli alanlardaki hukuki düzenlemelerle yargı alanında yapılanlara ilişkin Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna bilgi verecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2024 11:03, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2024 11:07
Yazdır
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

TBMM Genel Kurulu, bazı uluslararası sözleşmelere ilişkin kanun tekliflerini görüşecek.

Haftalık çalışmasına 7 Mayıs Salı günü başlayacak Genel Kurul, bazı uluslararası sözleşmelere yönelik kanun tekliflerini ele alacak.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu toplanacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mağdur hakları ve çeşitli alanlardaki hukuki düzenlemelerle yargı alanında yapılanlara ilişkin Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna bilgi verecek. Dijital Mecralar Komisyonunda da dijital gelişmelerle ilgili görüşme yapılacak.

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, beşinci toplantısında Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yetkililerini dinleyecek.

Ayrıca Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanması bekleniyor.

Bu teklife göre, lisanslı depoculuk ücret tarifesinin üzerinde veya tarifede yer almayan hizmetler için ücret talep ve tahsil eden, ürün teslimi sırasında mevzuata aykırı şekilde ürün miktarından kesinti yapan işletmelere 200 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası kesilecek.

Kooperatiflerin ana sözleşmelerini intibak ettirmeleri için öngörülen süre 2 yıl daha uzatılacak.

- Fahiş fiyat artışına 1 milyon liraya kadar ceza gündeme gelecek

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamayacağına dair hükme aykırı hareket edenlere, her bir aykırılık için 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacağı hükmüne aykırı hareket edenlere her bir aykırılık için 1 milyon liradan 12 milyon liraya kadar ceza verilebilecek.

Malları süresinde teslim veya monte etmeyenler hakkında 2 bin 200 lira; mal ve hizmetin satışından kaçınanlar hakkında da 2 bin 200 liradan az olmamak üzere satışından kaçınılan mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam satış fiyatının yüzde 10'u kadar idari para cezası uygulanacak.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber