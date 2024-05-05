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Et fiyatlarını aracı ve tüccarlar artırıyor

Son haftalardaki zamlarla cep yangınına neden olan et fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Tavuk etinde son 5 ayda yaşanan yüzde 200'lük zammın ardından, ihracat sınırlandırılmasına gidilirken, kırmızı et fiyatlarındaki artışa çözüm aranıyor. Sektör temsilcileri ise, en kaliteli etin maliyetinin 600 TL'ye yükseldiğini aktararak, fiyatları aracı ve tüccarların artırdığını ileri sürüyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Mayıs 2024 09:17, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2024 09:19
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Et fiyatlarını aracı ve tüccarlar artırıyor

Et fiyatlarındaki yangın sürüyor. Tavuk etinde son 5 ayda yaşanan yüzde 200'lük zammın ardından, Ticaret Bakanlığı, kanatlı et ihracatının sınırlandırılmasına yönelik kısıtlama kararı alırken, kemiksiz beyaz et fiyatları ise market ve kasaplarda 250 TL sınırını aşmış durumda.

Herkesin en çok merak ettiği konu ise kurban bayramı ve sonrasındaki et fiyatlarının nasıl seyredeceği. Üretici ve kasaplar, cep yangınına neden olan fiyatlar için her defasında artan maliyetlerle, hayvan varlığındaki azalmaya dikkat çekerken, Türkiye'nin büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığındaki düşüş ise adeta alarm veriyor.

3 gemi damızlık geldi fiyat 5 TL düştü
İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi ise tavuk etine son bir yılda yüzde 170 zam geldiğinin altını çizerken, Haber Global'e yaptığı açıklamada, "Maliyetler nedeniyle, tavuk üreticileri üretimi kısma kararı alınca fiyatlar da yukarı yönlü artmaya başlamıştı. Kanatlı hayvanda ihracat kısıtlaması fiyatların artmasının önüne geçecektir. Türkiye geçtiğimiz günlerde 3 gemi dolusu büyükbaş ve damızlık hayvan geldi. Kırmızı et fiyatlarında 5 TL düşüş söz konusu. Asıl sorun üretici ile kasaplar arasındaki aracılar. Fiyatların artmasına aracı ve tüccarlar neden oluyor. Et fiyatlarının normal seyrine dönmesi için küçük aile besiciliğinin desteklenmesi gerekiyor. Türkiye'nin hayvancılıktaki geleceği küçük aile besiciliğine verilecek desteklere bağlıdır" dedi.

En kaliteli etin maliyeti 600 TL
Yaklaşan Kurban Bayramına da dikkat çeken Tüfekçi, "Halihazırda karkas dediğimiz kemikli ham etin kilogram fiyatı, 370 ile 410 TL arasında değişiyor. Karkas etin yüzde 25'i kemik payı, yüzde 2'si taze kesim firesi, yüzde 2'si de sinir firesi. Bunun üzerine yüzde 4 kredi kartı kesintisi, kira, stopaj, personel gideri, elektrik ve diğer masrafları koyduğumuzda 1 kilogramlık birinci sınıf etin maliyeti 600 TL'yi buluyor" diye konuştu.

Kurbanlık fiyatları en az yüzde 50 artar
Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı da, 3 gemi dolusu damızlık ithalat edildiği bilgisini paylaşırken şunları söyledi:

"Gelen hayvanlar arasında Angus, Simental, Şarole gibi türler var. Önümüzdeki günlerde işlerdeki durgunluk ve Kurban Bayramı etkisiyle fiyatlarda bir miktar düşüş görebiliriz. Ancak Kurbanlıkların fiyatı bir önceki yıla kıyasla en az yüzde 50 zamlanır."

Ortaya çıkan son tabloya göre 2018 yılında 17 milyon 220 bin büyükbaş hayvan varlığı olan Türkiye'nin, 2023 yılında bu rakamın da altı olan 16 milyon 583 bin bandına gerilemesinden sonra neler yapılabileceği tartışılıyor.

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