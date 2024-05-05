'Doktor Civanım' filmindeki motosikleti depremzedeler için satışa çıkardı

Türk sinemasının unutulmaz aktörlerinden olan ve onlarca filmle insanların hafızasına kazınan Kemal Sunal'ın başrol oynadığı "Doktor Civanım" filminde kullandığı 1971 model sepetli motosiklet, turizm rehberi Ali Meftunzade tarafından depremin vurduğu Hatay'a getirildi. Antakya ilçesinde bulunan kendisine ait garajda aracı sergileyen Mefunzade, motosikleti 5 yıl önce Yeşilçam'ın tanınan ismi Tuna Ercun'dan satın aldığını iddia etti. Kentteki depremzede çocukların moralini yükseltmek isteyen Meftunzade, depremin en çok hasar verdiği Hatay'da düzenleyeceği organizasyonda motosikleti satışa çıkaracak. Meftunzade, açık arttırmayla satılacak motosikletin satışından ve gerçekleştirilecek organizasyondan elde edilecek paranın da depremde uzvunu kaybeden vatandaşların yararına kullanılacağını söyledi.

"Türk sinemasının yıldızı ve tek koleksiyonu olan 'Doktor Civanım'ın sahibiyim"

Doktor Civanım filminde kullanılan motosikletin sahibi olduğunu söyleyen iş adamı Meftunzade, "Türk sinemasının yıldızı ve tek koleksiyonu olan 'Doktor Civanım'ın sahibiyim. Motosikletimizi, depremzede çocuklarımıza katkı sağlamak amacıyla açık artırmayla satışa çıkarttık. Biz bu günlerde Hatay'daki çocuklarımızın moral ve motivasyona ihtiyacı olduklarını düşündüğümüzden dolayı organizasyon çerçevesinde motosikletimizi Hatay'a getirdik. Motosikletimiz şu anda açık artırımda ve gerçekten çok ciddi teklifler alıyoruz. Motosikletimiz Türk sinemasına 40 yıl boyunca emek vermiş bir motosiklettir. 1982 yılında rahmetli Kemal Sunal ve Bahar Öztan'ın oynadığı 'Doktor Civanım' filminde bu motosiklet kullanıldı. Motosikletimizi Hatay'a getirip depremzede çocuklarımızın psikolojilerine iyi gelecek güzel bir organizasyon yapmak" dedi.

"Filmdeki plaka hala motosikletin üstünde duruyor"

Motosikleti 5 yıl önce aldığını belirten Meftunzade, "Türk sinemasına 40 yıl emek veren Tuna Ercun'dan satın aldım. Filmdeki plaka hala motosikletin üstünde duruyor. Filme de dikkatli bakıldığında motosiklet burada. Böyle güzel bir hatıranın taklidi olamaz. Bende bir klasik rahatsızlığı var. Gördüm, beğendim ve satın aldım. Motosikletimizi ancak böyle bir organizasyon için satılışa koyabilirdim. Memleketimizde depremzede çocuklarımıza elektrolit kol ve bacak protezler almak için Yeşilçam sinemasına emek veren bu motosikleti satışa çıkarttım. Bu vesileyle motosikletimizi Hatay'a getirdik. Depremzede çocuklarımızla büyük bir organizasyonla, moral ve motivasyon olacak şekilde bir araya getireceğiz" ifadelerini kullandı.