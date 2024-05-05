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Rant pazarı bitiyor! Yeni düzenlemeyle 'aracı' olmayacak

Pazar yerleri doğrudan satıcıya tahsis edilecek. Yatırım için yapılan ikincil kiralama bitecek. Düşen tezgah maliyeti ürün fiyatına da yansıyacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 05 Mayıs 2024 10:33, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2024 10:34
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Rant pazarı bitiyor! Yeni düzenlemeyle 'aracı' olmayacak

AK Parti'nin fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için TBMM'ye sunduğu kanun teklifiyle pazarda satılan ürünlerin maliyetlerinin artmasına neden olan pazar tezgahı kiralarına yönelik de düzenleme yapılıyor.

Teklifle, kapalı pazarlardaki satış ve diğer yerlerin, pazarcılara yüksek fiyatlarla kiralanmasına neden olan sınırlı ayni hak yöntemiyle kiralama usulü kaldırılıyor.

Teklife göre, belediyelerden tezgahı uygun bedelle kiralayıp, ardından bu tezgahı ikinci, üçüncü kişilere yüksek fiyatlarla kiralayanlara geçit verilmeyecek. Böylece, tezgahların pazarcılık mesleğinden olmayan diğer kişilere verilmesi sonucu pazarcıların maliyetlerinin artmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Uygulamanın; bu yerlerin, mesleği pazarcılık olmayan kişilerce alınıp birkaç kişiye kiralatılarak birer yatırım aracına dönüştürüldüğüne dikkat çekilen düzenleme gerekçesinde, bu satış nedeniyle oluşan maliyetlerin ise tüketicilere "etikette fiyat artışları" olarak yansıtıldığının altı çizildi.

ESMA ALTIN

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