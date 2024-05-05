Bakan Uraloğlu: Türksat 6A'nın logosunu belirledik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın montaj, entegrasyon ve testlerinin, Türksat, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. iş birliğiyle, Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde tamamlandığını belirtti. Yörüngede görev yapacak uydunun uçuş modelinin entegrasyon, sistem seviyesi testleri ve son hizalama ölçümlerinin tamamlandığını bildiren Bakan Uraloğlu, "Gururla söylüyorum ki ülkemizin en büyük araştırma geliştirme (Ar-Ge) projesi Türksat 6A tamamlandı. Yapılan testlerde uydunun fırlatma süreci ve uzay ortamı yerde oluşturularak tüm koşullara dayanıklılığı test edildi. Bütün testlerimizi başarı ile tamamladık. Haziran ayı başında da özel bir uçakla Amerika'nın Florida eyaletindeki SpaceX'in merkezine göndereceğiz" dedi.

'ÜLKEMİZ 10 ÜLKE ARASINDA OLACAK'

Bakan Uraloğlu, uydunun temmuz ayında yörüngesine fırlatılacağını kaydederek, Türksat 6A'nın Türkiye için bir dönüm noktası niteliği taşıdığını vurguladı. Türksat 6A ile Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu platformunu geliştirmiş olacağının altını çizen Bakan Uraloğlu, "Özellikle kritik bileşenlerin yerli imkanlarla üretilmesi ve yüksek yerlilik oranı ile uydu ve uzay sektöründe dışa bağımlık da azalacak. Bir haberleşme uydusunun 200-250 milyon dolar değeri olduğunu düşünürsek bu projenin ülkemiz için ne kadar önemli olduğu biraz daha anlaşılır olabilir. Çünkü bu uydu ile ülkemiz, haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer alacak ve Türksat 6A'dan edindiğimiz tecrübelerle Türkiye bölgesindeki ülkeler için haberleşme uydusu üretim merkezi haline gelecek" diye konuştu.

'İLHAMINI BAYRAĞIMIZDAN ALDIK'

Türksat 6A uydusunun, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek kadar önemli bir Ar-Ge projesi olduğunu aktaran Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu olarak Türksat 6A'nın uzayda Türkiye'nin ve Türk bayrağının temsilcisi olacağının altını çizdi. Uraloğlu, "Türksat 6A uydumuzun logosunu da bu düşünceden hareketle belirledik. Türkiye'nin en büyük Ar-Ge projesi olan uzaydaki gücümüze güç katacak Türksat 6A için belirlediğimiz logonun ilhamını Türkiye Yüzyılı vizyonu ve gururla dalgalandırdığımız bayrağımızdan aldık. Temmuz ayında yörüngesine göndereceğimiz milli haberleşme uydumuz Türksat 6A ile gururumuz, şanlı bayrağımız uzaydaki yerini alacak" dedi.