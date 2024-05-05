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Ortaokul öğrencisinden ekmeğin küflenmesini geciktiren buluş

Zonguldak'ta ortaokul öğrencisi, bitki özlerinden ekmeklerin küflenmesini geciktirecek doğal katkı maddesi üretti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2024 12:26, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2024 12:55
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Zonguldak Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören ortaokul 6. sınıf öğrencisi Ayşe Eslem Yangın, kimya öğretmeni Burcu Atabey Özdemir danışmanlığında bitki özlerinin besinler üzerindeki etkisine dair araştırma yaptı.

Araştırma ve deneylerinde bazı bitki özlerinin küflenmeyi geciktirdiğini tespit eden Yangın, öğretmeniyle yürüttüğü çalışmalar sonucu bitki özünden doğal katkı maddesi üretmeyi başardı.

Aynı özleri kullanarak doğada yüzde 100 çözünebilen ambalaj da yapan Yangın, "Doğal Gıda Katkı Maddeleri İle Küflenmeyi Önleyelim" projesiyle TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Ankara Bölge Finali'nde birinci oldu.

Türkiye finaline katılmaya hak kazanan Yangın, gazetecilere, elde ettiği başarıdan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Küflenme sorunuyla ilgili çalışma yapmak istediğini belirten Yangın, "Bazı bitkilerin özünü çıkartıp hem biyobozunur ambalaj hem de ekmek yaptım. Bitki özütlerini soxhlet ekstraksiyon cihazında özütledim. Özütleri kahverengi cam şişelerde +4 derecede buzdolabında sakladım. Sonra bunlardan ekmek yaptım. Ekmekte sadece su yerine bitki özütlerini kullandım." diye konuştu.

- "Ot çayı özütü katkılı ekmek dördüncü haftada küflenmeye maruz kaldı"

Yangın, ot çayı, kuşburnu, ayva yaprağı, çakal eriği özütlerinden hazırladığı ekmekleri streç filme sararak her hafta ne kadar küflenip küflenmediğini kontrol ettiğini, daha sonra da verileri grafik haline getirdiklerini aktardı.

Bitki özlerinin çeşitli sürelerde küflenmeyi geciktirdiğinden bahseden Yangın, 4'üncü hafta başlarında küflenmeye maruz kalan ot çayı özütü katkılı ekmekte en uzun süreli koruma sağlandığını anlattı.

Yangın, ekmeklerin daha uzun süre muhafazasını sağlamak için biyobozunur gıda ambalajı yaptıklarına da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Biyobozunur gıda ambalajlarının içerisine gliserin, saf su, bitki özütü ve jelatin kattık. Bunları kalıplara dökerek 24 saat boyunca oda koşullarında beklettik. Katkısız ekmekleri bunların içinde iki hafta bekletip ne kadar küflenip küflenmediğine baktık. Ot çayı özütü katkılı biyobozunur ambalajına sarılı ekmek dilimlerinde küflenme yaşanmazken, katkısız ambalajdaki dilimde küflenme en fazla oldu."

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