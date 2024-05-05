Yunanistan sınırında 5 FETÖ şüphelisi ile 1 organizatör yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Uzunköprü ilçesi Gemici köyünde yaptığı çalışmada yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen aralarında meslekten ihraç öğretmen ve avukatların da bulunduğu 5 FETÖ/PDY şüphelisi ile 'hırsızlık' suçundan aranan 1 organizatörü yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.