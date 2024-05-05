Maden sahasında kamyonun çarptığı işçi hayatını kaybetti

Olay, 3 Mayıs 2024 günü akşam saatlerine doğru İslahiye ilçesi Altunüzüm Mahallesi'ndeki özel bir maden sahasında meydana geldi. İddiaya göre, Halil Yavşalak (54), kullandığı kamyonu kantara soktuktan sonra makbuzunu alıp tekrar aracının başına dönmek isterken M.E (28) kontrolündeki 31 ANF 779 plakalı başka bir kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yavşalak'ı ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yavşalak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden işçinin cenazesi ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.