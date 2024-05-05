Silahla kendini vurdu, polis kan izlerini takip edip oyununu bozdu

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı semti Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bulunan bir binadaki dairede yaşayan Sidar A., eski eşiyle telefonda görüşmeye başladı. Görüşme esnasında tartışma çıkması sonucu sinirlenen adam, tabancasıyla art arda kendini elinden vurdu. Elini delen kurşunlar ardından sağ bacağına saplandı.

Maskeli şahsın kendisini vurduğunu söylerdi

Olayın ardından can havliyle binadan çıkan adam, sokağa çıkarak yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sidar A.'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan adamın bacağının 3 yerinde kırıklar olduğu tespit edildi.

Beyoğlu Asayiş polisi dedektif gibi iz sürdü

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, hastanede tedavi gören Sidar A.'nın ifadesine başvurdu. Adamın maskeli bir şahsın, kendisini vurup kaçtığını söylemesi üzerine polis sokakta inceleme yaptı. Ancak sokakta herhangi bir güvenlik kamerası görgü şahidine rastlanılamadı. Çalışmalar devam ederken, polisin sokaktaki kan izleri dikkatini çekti. İzleri takip eden polis burada bulunan bir binaya ulaştı. Sidar A.'nın yalan söylediğinden şüphelenen polis, adamın üstünden çıkan anahtarla binadaki dairelerin kilidini tek tek denedi.

Kan izleri adamın oyunu ortaya çıkarttı

En üst kattaki dairenin kilidinin uyduğunu fark eden Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, içeriye girdiğinde çok miktarda kan olduğunu gördü. Şahsın daire içerisinde vurulduğunu belirleyen polis, yaptığı aramalarda yerde 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Devam eden aramalarda ise avizenin ve çekmecenin içerisinde yaklaşık 47 gram "bonzai" diye tabir edilen uyuşturucu madde ile hassas terazi ele bulundu.

Eşiyle tartışınca kendisini silahla vurmuş

Bunun üzerine hastanede tedavisi biten Sidar A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıs, ifadesinde eski eşiyle telefonda tartıştığını bu sebeple sinirlenerek kendisini vurduğu ve kurşunların bacağına isabet etiğini, dairesindeki tabancalar ve uyuşturucuların bulunmaması için maskeli şahsın kendisini vurduğunu söylediğini itiraf etti.

Geçen hafta da aparta kurşun yağdırmış

Ayrıca şahsın üstündeki montta da polisin dikkatini çekti. Geçtiğimiz Pazar günü saat 02.45 sıralarında Sidar A.'nın kaldığı binaya yakın bir adresteki aparta kurşun yağdırılması olayının failinin de Sidar A. olduğu görüntülerden tespit edildi. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Tekerlekli sandalyeyle getirilen şahsa ev hapsi cezası verildi

İşlemleri tamamlanan Sidar A., "taksirle yaralama", "ateşli silahlar kanununa muhalefet" ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adliyeye sevk edildi. Emniyette 9 adet suç kaydı olan şahıs, çıkartıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı. Tekerlekli sandalye ile polis nezaretinde adliyeden çıkartılan şahıs, cezasının uygulanması için adresine götürüldü.