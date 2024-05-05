Şırnak'ta nesli tehdit altındaki 'sarı benekli semender' görüldü
Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal beldesinde "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan sarı benekli semender görüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2024 15:09, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2024 15:02
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal beldesinde "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan sarı benekli semender görüldü.
Yağışın etkili olduğu beldede Yıldız Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yol kenarında, korumada öncelikli ve azalan varlık durumuna sahip türlerden olan sarı benekli semender görüntülendi.
Semender, bir süre sonra gözden kayboldu.