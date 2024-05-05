Adliyeden kaçan cezaevi firarisi bacağından vurularak yakalandı
Giresun'da adliye binasından kaçan cezaevi firarisi, bacağından vurularak yakalandı. Hafif yaralanan O.G, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2024 22:35, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2024 22:38
GİRESUN (AA) - Giresun'da adliye binasından kaçan cezaevi firarisi, bacağından vurularak yakalandı.
Kentte bir ikamette sabah saatlerinde aile içi şiddet ihbarına giden polis ekipleri, hırsızlıktan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi O.G'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, elleri kelepçeli halde firar etti.
Polisin "dur" ihtarına uymayan O.G, koşarak kaçmaya çalıştı. Havaya ateş eden polis, kaçmaya devam eden O.G'yi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.
Hafif yaralanan O.G, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.