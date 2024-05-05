Çorum'da domuz saldırısına uğrayan kişi yaralandı
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda domuz saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2024 22:19, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2024 22:31
ÇORUM (AA) - Çorum'un Oğuzlar ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda domuz saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
Orhan Kambuk (34), mantar toplamak için gittiği Çavdarlar mevkisinde domuz saldırısına uğradı.
Yaralı halde saldırıdan kurtulan Kambuk, cep telefonuyla arkadaşını arayarak yardım istedi.
Ormana giden arkadaşı, bilinci kapalı olarak bulduğu Kambuk'u otomobiliyle Oğuzlar Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Kambuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.