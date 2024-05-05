Galatasaray Kadın Futbol Takımı Süper Lig'de Şampiyonluğa Ulaştı
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve son haftasında konuk ettiği ALG Spor'u 2-0 yenen Galatasaray Petrol Ofisi, şampiyon oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2024 16:00, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2024 16:11
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında sahasında karşılaştığı ALG Spor'u 2-0 mağlup ederek 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu.
ŞAMPİYONLUK GOLLERİ
Sarı-kırmızılılarda 21. dakikada Eda Karataş gol perdesini açarken, 90. dakikada Kipoyi'nin kaydettiği golle şampiyonluk geldi.
Galatasaray'da Kristina Bakarandze, 67. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.
İLK ŞAMPİYONLUK
Galatasaray, Kadın Futbol Süper Ligi'ni 71 puanla lider tamamlayarak tarihindeki ilk şampiyonluğu kazandı.
🏆 2023-2024 Turkcell Kadın Futbol Süper Lig Şampiyonu: 𝐆𝐀𝐋𝐀𝐓𝐀𝐒𝐀𝐑𝐀𝐘 𝐏𝐄𝐓𝐑𝐎𝐋 𝐎𝐅𝐈𝐒𝐈! 🦁 pic.twitter.com/xSyP0GhyMkGalatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı (@kadinfutbolGS) May 5, 2024