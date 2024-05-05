Fenerbahçe kamp kadrosunu duyurdu: 4 eksik
Fenerbahçe, Süper Lig'de Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunu duyurdu. Sarı-lacivertlilerin 22 kişilik kafilesinde 4 isim yer almıyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Mayıs 2024 16:20, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2024 16:22
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile oynayacağı mücadelenin kamp kadrosunu duyurdu.
Sarı-lacivertlilerde Bonucci, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Serdar aziz 22 kişilik kafilede yer almadı
Konyaspor - Fenerbahçe mücadelesi 6 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
Fenerbahçe'nin Konyaspor kamp kadrosu ise şöyle;