Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4'ü FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 9 kişinin Edirne'de yakalandığını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2024 16:23, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2024 16:32
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.
Hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğü belirtilen açıklamada "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.