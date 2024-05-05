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CHP'li Nazlıaka: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Yoksullukla samimi olarak mücadele edecek ve sosyal destekleri bir lütuf olarak değil, sosyal devlet olmanın bir gereği olarak vereceğiz." dedi. Kadına yönelik şiddete de değinen Nazlıaka, "İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız" diye ekledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2024 17:32, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2024 17:34
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CHP'li Nazlıaka: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Nazlıaka, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin aile ve sosyal politikalarla ilgili genel seçim beyannamesindeki vaatlerini yerine getirmediğini öne sürdü.

Seçim beyannamesinde ev hanımlarının emekliliğine destek sağlanacağı vaadinin yer aldığını anımsatan Nazlıaka, bu vaadin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından bütçe disiplini şartına bağlandığını söyledi.

Beyannamede, "Gençler öncelikli olmak üzere her ailede en az bir kişiye iş imkanı sağlanacak. Bu kapsamda, özel sektör işletmelerinin sigorta primlerinin tamamını belirli bir süreyle devlet olarak biz ödeyeceğiz" vaadinin bulunduğunu belirten Nazlıaka, gerçekte ise sadece işveren payının devlet tarafından karşılandığını dile getirdi.

Seçim beyannamesindeki "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'ni hayata geçireceğiz. Bu kapsamda, Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulamasını başlatacağız" vaadinin de yerine getirilmediğini savunan Nazlıaka, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından uygulamanın hayata geçirileceği açıklansa da bunun ne zaman olacağı henüz bilinmiyor." diye konuştu.

Seçim beyannamesinde kadınlarla ilgili "Erken yaşta evlilik ve kadına yönelik şiddet konusunda sıfır tolerans ilkesiyle çalışmayı sürdüreceğiz" vaadinin yer aldığını hatırlatan Nazlıaka, "Çocuğun rızasından bahseden zihniyet, istismarcıları aklamaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

"ŞEHİT AYLIKLARI ASGARİ ÜCRETİN GERİSİNDE KALDI"

CHP'li Nazlıaka, seçim beyannamesinde, suça sürüklenen çocukların topluma kazandırılmasının sağlanacağı yönünde vaatte bulunulduğunu, buna karşın suça sürüklenen çocuk sayısının 2010-2020 yıllarında yüzde 148 arttığını vurguladı.

Beyannamedeki "Şehit anne ve babalarının aylıklarını daha da iyileştirici düzenlemeleri hayata geçireceğiz" vaadinin de yerine getirilmediğini ifade eden Nazlıaka, şehit anne ve babalarının aylıklarının asgari ücretin gerisinde kaldığına dikkati çekti.

Aylin Nazlıaka, beyannamede engellilerle ilgili vaatlerin de yerine getirilmediğini öne sürdü.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'Nİ YENİDEN YÜRÜRLÜĞE KOYACAĞIZ"

İktidara geldiklerinde sosyal politikalarla ilgili yol haritasının hazır olduğunu bildiren Nazlıaka, eşit bir Türkiye inşa edeceklerini, sosyal yardımları, adil, şeffaf ve hesap verebilirlik ilkesine uygun olarak sağlayacaklarını kaydetti.

Yoksullukla samimi olarak mücadele edeceklerini vurgulayan Nazlıaka, şöyle devam etti:

"Sosyal destekleri bir lütuf olarak değil, sosyal devlet olmanın bir gereği olarak vereceğiz. Engellilerin, roman yurttaşlarımızın, gazilerin ve şehit yakınlarının hakları bugün olduğu gibi sadece belli gün ve haftalarda değil, her daim gündemimizde olacak. Yaşlıların yaşam kalitesini yükseltecek, kadınların üzerindeki bakım yükünü alacağız. Yaşlı bakımını kamusal bir hizmet olarak sunacağız. Yurt dışında ikamet eden yurttaşlarımızın hak gasbına uğramaması için gerekli çalışmaları uluslararası standartlar kapsamında yürüteceğiz. Çocuğa yönelik istismar ve kadına yönelik şiddete sıfır toleransla yaklaşacağız, İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız."

Nazlıaka, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı davalarına müdahil olacaklarını, ceza indirimi uygulanmaması için ilgili bakanlığın etkin rol almasını sağlayacaklarını belirtti.???????

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