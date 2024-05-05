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Ankara'da 11,7 ton kaçak tütün ele geçirildi

Ankara'da iki tırda yapılan aramada, 11,7 ton kaçak tütün ele geçirildi. Tır sürücüleri gözaltına alındı.

Haber Giriş : 05 Mayıs 2024 18:33, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2024 18:35
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Ankara'da 11,7 ton kaçak tütün ele geçirildi

ANKARA (AA) - Ankara'da iki tırda yapılan aramada, 11,7 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tırlarda bandrolsüz kıyılmış tütün olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Kahramankazan Kışla Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile müşterek yapılan operasyonda, kontrol noktasında durdurulan 2 tırda arama yapıldı.

Tırlarda, toplam 11 ton 700 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. Tır sürücüleri gözaltına alındı.


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