TIR kuyruğu çilesi: 40 gündür bekliyorlar

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yaklaşık 40 gündür geçiş için beklediklerini iddia eden TIR sürücüleri yetkililerden yardım istedi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda İran'a geçiş için bekleyen TIR şoförleri, yaklaşık 40 gündür geçiş için beklediklerini iddia etti.

TIR kuyruğunun kilometrelerce uzunluğa ulaştığını da belirten sürücüler, mağduriyetlerinin giderilmesi ve geçişin bir an önce sağlanması için yetkililerden yardım istedi.