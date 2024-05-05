'SGK Başkanı'nın 3 koltuğu, 3 maaşı ve 3 makam aracı' iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "SGK Başkanı Raci Kaya'nın 3 ayrı koltuğu, 3 ayrı maaşı ve 3 ayrı makam aracı var" iddiasının doğru olmadığını paylaştı.

"MAAŞ ALDIĞI TEK YER BAŞKANI OLDUĞU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU"

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 11 Ağustos 2023 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı olarak atanan Dr. Raci Kaya, daha öncesinde sürdürdüğü Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine halen devam etmekte, ancak buradan herhangi bir ücret veya kar payı almamaktadır. SGK Başkanı Kaya, G20 Zirvesi Şerpa görevi karşılığında da herhangi bir şekilde ücret almamaktadır. Maaş aldığı tek yer başkanı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumudur. Dr. Raci Kaya, haberde ifade edilen SGK Başkanlık makamına ait iki ayrı makam aracından sadece bir tanesini kullanmaktadır. Belirtilen diğer araç kurumun muhtelif işleri için kullanılmaktadır. İddiaya konu diğer araç ise Kaya'nın Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı ile ilgili iş ve toplantılar için kullanılmakta olup SGK ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.