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Bakan Tunç: Noter sayısı 2 bin 385'e çıktı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 5 Mayıs Noterler Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, 2002'de 1231 olan noterlik sayısının, kademeli olarak 2024 itibarıyla 2 bin 385'e çıkarıldığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Mayıs 2024 19:45, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2024 19:46
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Bakan Tunç: Noter sayısı 2 bin 385'e çıktı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 5 Mayıs Noterler Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, noterlik hizmetinin adalete erişimin önemli bir parçası olduğunu belirterek, Yargı Reformu Stratejisi'nde yer alan hedefler kapsamında notersayılarının arttırıldığını, noterlik hizmetlerinde e-noterlik, nöbetçi noterlik, güvenli ödeme hizmeti gibi yeni uygulamaların hayata geçirildiğini kaydetti. Bakan Tunç, güvenli ödeme sistemi noterlik işlemlerinde kredi kartıyla ödeme imkanının getirildiğini vurgulayarak, "3 Şubat 2020'den bugüne kadar 33 milyon 481 bin 625 işlemde kredi kartı kullanıldı, işlem hacmi 20 milyar 913 milyon 595 bin 105 lira oldu" dedi.

Bakan Tunç, 2002'de 1231 olan noterlik sayısının da kademeli olarak 2024 itibarıyla 2 bin 385'e çıkarıldığını vurguladı. Tunç, noterlik sisteminin güçlendirilmesiyle vatandaşların işlerini kolaylıkla çözüme kavuşturmalarına imkan sağlandığını belirterek, "Noterlik, hukuki güvenliğe katkıda bulunan önemli bir kamu hizmetidir. Bakanlık olarak Türkiye Noterler Birliği'yle birlikte uygulama sorunlarını sürekli analiz ediyor ve hizmeti geliştirecek uygulamaları hayata geçiriyoruz. Vatandaşların hukuki güvenliği için büyük önem taşıyan ve gelenekselleşmiş uygulamalarla bugüne kadar gelen noterlik işlemlerini kolaylaştıran birçok düzenlemeyi hayata geçirmiş bulunmaktayız. Böylelikle, vatandaşlarımızın işlerini kolaylıkla çözüme kavuşturmaları sağlandı" ifadelerini kullandı.

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