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'Hakkari'de bir belediye almak, diğer illerimizden 10 belediye almakla eş değer'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi. Parti binasında açıklama yapan Erbakan, "Hakkari'de bir belediye almak, diğer illerimizden 10 belediye almakla eş değer; Burası yıllar boyunca şehitler vermiş, neredeyse her haneden bir şehit çıkmış bir bölge. Bu bakımdan Derecik'e hizmet etmek bizler için bir ibadettir " dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2024 20:48, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2024 21:44
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HAKKARİ (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hakkari'nin Derecik ilçesinde yaptığı konuşmada, "Burası yıllar boyunca şehitler vermiş, neredeyse her haneden bir şehit çıkmış bir bölge. Bu bakımdan Derecik'e hizmet etmek bizler için bir ibadettir." dedi.

Ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'ye gelen Erbakan, Yüksekova İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Erbakan, burada yaptığı konuşmada, seçimlerde kentteki Derecik Belediyesini kazandıklarını söyledi.

Hakkari'de de İl Genel Meclisi'nde yüzde 8,5 oy aldıklarını belirten Erbakan, "Hakkari'den bir belediye almak, diğer illerimizden 10 belediye almakla eş değer. Hakkari merkezinde yüzde 8,5 oy almak, Erzurum'da, Kayseri'de ve Konya'da yüzde 30 oy almakla eş değer." ifadesini kullandı.

Daha sonra Derecik ilçesine geçen Erbakan, partisinin ilçe başkanlığı binasının önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.

İlçeyi layık olduğu yere taşımak için en hayırlı hizmetleri gerçekleştireceklerini ifade eden Erbakan, "Merhum Erbakan hocamız, bütün siyasi hayatı boyunca bu bölge insanının derdiyle dertlendi, bu bölge insanının layık olduğu muameleye ulaşabilmesi için mücadele etti, bu bölgede işsizliğin, fakirliğin önlenmesi için çok önemli hizmetleri gerçekleştirdi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da üretime, istihdama yönelik kalkınmaya yönelik bir adım atılmışsa merhum Erbakan hocamızın imzası var." diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi olarak aynı ruhla ve aynı çizgide bölge insanını samimi şekilde kucaklamak için burada olduklarını dile getiren Erbakan, şöyle devam etti:

"İnşallah bu bölgede istihdama, bu bölgenin kalkınmasına, Derecik'in ekonomisine katkı sağlayacak adımları atacağız. Belediye başkanımız genç, çalışkan, dinamik. Şimdiden projelerini ortaya koydu. Derecik için, buradaki yaban domuzlarının saldırısına maruz kalmayacak bir ürün olarak susamı belirlemiş. Susam tarlası olduğu zaman yaban domuzları gelmiyor. O susam tarlaları gerçekleştirilecek ve böylece o susamla da tahin üretim tesisi, fabrikası kurulacak. Bununla beraber yine Derecik'te ekimi yapılabilecek diğer bir ürün buğdaydır. İnşallah buğday ekimini gerçekleştirecek, kurulacak olan un fabrikası sayesinde belediyemiz çiftçiye üretilen buğdayı alım garantisi verecek. Hem tahin hem de un Türkiye'nin dört bir yanına pazarlanacak. Aldığımız 63 belediyemizin bulunduğu yerlerde Refah Marketlerini kuracağız."

Kazandıkları belediyelerde alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra vatandaşlara gelir sağlayacak projeleri hayata geçireceklerini söyleyen Erbakan, şunları kaydetti:

"Milli Görüş demek milletin derdiyle dertlenmek demektir. Doğu'da ve Güneydoğu bölgesinde Erbakan hocamız sınır ticaretini serbest bıraktı o zaman. Irak ile yapılan sınır ticareti serbest kaldığı zaman bu bölgede çok büyük bir ekonomik canlanma oldu. Bunların hepsi önce millet anlayışının, milli görüşün, milletin derdiyle samimi olarak dertlenmenin bir eseridir. Derecik yıllar boyunca Milli Görüşe destek olan bir bölgemiz. İmanlı, inançlı, vatanını seven ve Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla bu milletin kardeşliğine inanan insanların diyarı, şehitler diyarıdır. Burası yıllar boyunca şehitler vermiş, neredeyse her haneden bir şehit çıkmış bir bölge. Bu bakımdan Derecik'e hizmet etmek bizler için bir ibadettir." ifadelerini kullandı.

Daha sonra belediye binasına geçen Erbakan'a, genel başkan yardımcıları Nureddin Gül ve Mehmet Kaderli, MKYK üyeleri Sadık Çat ve Zülküf Şeker, Derecik Belediye Başkanı Hasan Dinç ve Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Ali Özer eşlik etti.

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