Tribünde havaya ateş açan polis hakkında soruşturma başlatıldı

Bölgesel Amatör Lig 11'inci Grup'ta mücadele eden 12 Bingölspor, Yozgat Belediyesi Bozokspor'u konuk etti. Bingöl Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 18'inci dakikasında, pozisyona tepki gösteren taraftarlar, sahaya inmek istedi.

Görevli polis memurları taraftarlara müdahale etti. Bu sırada bir polis memuru, beylik tabancasıyla havaya 3 el ateş açtı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre sonra taraftarlar sakinleşirken, karşılaşma 12 Bingölspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, havaya ateş açan polis memuru hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı belirtilerek, "5 Mayıs 2024 Pazar günü saat 14.00'te 12 Bingölspor ve Yozgat Bozokspor arasında gerçekleşen futbol müsabakasının 18'inci dakikasında seyircimize karşı orantısız güç kullanımı gerçekleştiren kolluk personelimiz hakkında gerekli adli ve idari işlem başlatılmış olup, konuyla ilgili muhakkik görevlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.