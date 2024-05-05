AFAD açıkladı: Van'da korkutan deprem!
AFAD açıkladı: Van'ın Tuşba ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Mayıs 2024 23:12, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2024 00:00
AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 22.58'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREMKandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 5, 2024
SAGLAMTAS-(VAN) https://t.co/x6UQulOfgk
05.05.2024, 22:58:32 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 5.0 km#Kandilli