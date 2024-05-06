6 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA'nın 10. Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılacak, toplantı kapsamında ikili temaslarda bulunacak.

(Meksiko)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenecek anma törenine ve partisinin Genel Merkezi'nde yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılacak.

(Ankara/10.30/13.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ampherr Batarya Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir tahvil ve bir hazine bonosu ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık'ta düzenlenecek Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.30)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 35. haftası, Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor ve TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Antalya/Konya/20.00)

2- TFF 3. Lig play-off 2. tur ilk maçları oynanacak. Belediye Kütahyaspor-Kuşadasıspor, Tokat Belediye Plevnespor-Muş 1984 Muşspor, 52 Orduspor FK-Ayvalıkgücü Belediyespor ve Anadolu Üniversitesi-Efeler 09 müsabakaları yapılacak.

(Kütahya/Tokat/16.00/Ordu/Eskişehir/20.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftası; Anadolu Efes-Bursaspor İnfo Yatırım ve Fenerbahçe Beko-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/18.00/20.30)