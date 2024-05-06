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İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği normale döndü

İstanbul Boğazı'nda, arızalanan kargo gemisi dolayısıyla geçici olarak çift yönlü askıya alınan gemi trafiği, geminin kurtarılmasının ardından yeniden açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2024 08:57, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2024 08:58
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İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği normale döndü

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı kuzey girişinde dümen arızası yapan "BRABUS" isimli 64 metre boyundaki kargo gemisi için bir römorkör ve bir hızlı tahlisiye botunun kılavuz kaptanla olay yerine yönlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, boğazdaki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

Daha sonra yapılan açıklamada ise geminin İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu refakatinde, Kurtarma-10 römorkörünce yedeklenerek Büyükdere'ye emniyetle demirletildiği belirtildi.

Açıklamada, askıya alınan İstanbul Boğazı gemi trafiğinin kuzey-güney yönlü olarak yeniden açıldığı kaydedildi.

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