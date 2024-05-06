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Hasta yakını ambulansa kürekle saldırdı

Adana'da hasta yakını, kürekle saldırdığı ambulansın camlarını kırdı. Saldırıda hamile olduğu öğrenilen sağlık çalışanı, kırılan cam parçaları ile yaralandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Mayıs 2024 07:49, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2024 07:27
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Hasta yakını ambulansa kürekle saldırdı

Kozan'da ihbar üzerine hastaya müdahaleye giden ambulansa, hasta yakınları saldırdı.

"Geç geldiniz" diyerek kürekle saldıran hasta yakını Y.A., ambulansın camlarını kırdı. Saldırı sırasında ambulanstaki hamile bir sağlık çalışanı, gözüne gelen cam parçaları nedeniyle yaralandı.

Düşük yapma riskiyle hastaneye kaldırılan sağlık çalışanı, tedaviye alındı.

Öte yandan sağlık çalışanları, olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Y.A. hakkında şikayette bulundu.

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