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Polis el koydu, silahlar 'Teşkilat'ın çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildiğine ilişkin sosyal medyada yer alan fotoğraftaki silahların, "Teşkilat" dizisinin çekiminde kullanılan kurusıkı silah olduğunu açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2024 09:04, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2024 09:05
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Polis el koydu, silahlar 'Teşkilat'ın çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul'da yunus ekipleri tarafından ele geçirilen silahlara ait olduğu iddia edilen fotoğrafa ilişkin açıklama yaptı.

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından 4 Mayıs'ta Sarıyer Harp Akademileri kavşağında uygulama gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, şüphe üzerine durdurulan bir aracın bagajında kurusıkı ve airsoft olarak tabir edilen film ve dizi çekimlerinde kullanılan çeşitli modellerde 141 uzun namlulu silah ve çeşitli mühimmatlar ele geçirildiği aktarıldı.

Silahların ve araçta bulunan 2 kişinin emniyete götürüldüğü bilgisi verilen açıklamada, "Yapılan incelemede araçta bulunan şahısların Hasdal Kışlası içerisinde TRT kanalında yayınlanan Teşkilat dizisinin çekiminden geldikleri ve gerekli izin belgelerinin olduğu belirlenmiş, şahıslar çekimde kullanılan kurusıkı silahlarla birlikte serbest bırakılmıştır." denildi.

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