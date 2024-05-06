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Brent petrolün varil fiyatı 83,58 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,58 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2024 09:52, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2024 09:50
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Brent petrolün varil fiyatı 83,58 dolar

Cuma günü 84,39 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,96 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,75 artışla 83,58 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,72 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Suudi Arabistan'ın ham petrol satış fiyatlarını artırması ve Gazze'de ateşkes anlaşması ihtimalinin zayıflaması etkili oldu.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, Asya, Kuzeybatı Avrupa ve Akdeniz bölgeleri için haziran ayı ham petrolün resmi satış fiyatını yükseltti. Suudi Arabistan'ın bu adımı, piyasalarda yaz aylarında güçlü talep beklentilerini artırdı.

Gazze'de ateşkes anlaşması ihtimalinin zayıflaması da çatışmanın kilit petrol üreticilerinin bulunduğu Orta Doğu'da daha genişleyebileceği endişelerini yeniden gündeme getirdi.

İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın bugünkü haberinde, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah kentindeki bazı mahalleleri boşaltmaya başladığı duyuruldu.

Mısır ile Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni ateşkes ve karşılıklı esir takası mutabakatı, cumartesi günü Kahire'de görüşülmeye başlanmıştı.

Hamas dün yaptığı yazılı açıklamada, müzakerelerin sona erdiğini, anlaşma önerisine yanıtın arabuluculara iletildiği belirtilmiş ancak cevabın içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.

Hamas imzalanacak esir takası anlaşmasında Gazze'deki savaşın sona ereceği kalıcı ateşkes konusunda güvence talep ederken, İsrail ise Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini uluslararası toplumdan gelen uyarılara karşın yineliyordu.

Brent petrolde teknik olarak 83,72 ile 84,02 dolar aralığının direnç, 82,64 ile 82,40 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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