Dolar/TL 32,29 seviyesinden işlem görüyor

Erdoğan'ın iade-i ziyareti ne zaman? Özel: Henüz başvuru olmadı
Erdoğan'ın iade-i ziyareti ne zaman? Özel: Henüz başvuru olmadı
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
İkinci el araba piyasasında kan kaybı
İkinci el araba piyasasında kan kaybı
Yargıtay Başkanı seçiminin 31. turunda da sonuç çıkmadı
Yargıtay Başkanı seçiminin 31. turunda da sonuç çıkmadı
EKPSS kura başvuruları başladı
EKPSS kura başvuruları başladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan altın ithalatına kota açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan altın ithalatına kota açıklaması
Merkez Bankası: Yıllık enflasyon gıdada geriledi
Merkez Bankası: Yıllık enflasyon gıdada geriledi
Vekaletle kurban kesim bedeli açıklandı
Vekaletle kurban kesim bedeli açıklandı
YSK, kesin seçim sonuçlarını bugün açıklayacak
YSK, kesin seçim sonuçlarını bugün açıklayacak
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
3+1 çalışma sistemi 1+1 mi olacak?
3+1 çalışma sistemi 1+1 mi olacak?
6 yaşında evlilik davası yeniden görülecek
6 yaşında evlilik davası yeniden görülecek
Haksız fiyat artışına 355 milyon lira ceza
Haksız fiyat artışına 355 milyon lira ceza
İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği normale döndü
İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği normale döndü
Kurumlar vergisi beyanında bugün son gün
Kurumlar vergisi beyanında bugün son gün
İsrail sınırdaki mahalleleri boşaltıyor
İsrail sınırdaki mahalleleri boşaltıyor
Kilis'te eşi ve 3 çocuğunu öldüren kişi intihar etti
Kilis'te eşi ve 3 çocuğunu öldüren kişi intihar etti
Enflasyon fırsatçılarına vergi takibi
Enflasyon fırsatçılarına vergi takibi
Ayakkabıda kepenkler iniyor, üretici 'can suyu' bekliyor
Ayakkabıda kepenkler iniyor, üretici 'can suyu' bekliyor
Kabine toplanıyor: Gündem öğretmen atamaları
Kabine toplanıyor: Gündem öğretmen atamaları
Asrın felaketinde ayakta kalmıştı! 200 yıllık tarihi bina kül oldu
Asrın felaketinde ayakta kalmıştı! 200 yıllık tarihi bina kül oldu
Kabine yarın toplanacak: Gündem öğretmen atamaları
Kabine yarın toplanacak: Gündem öğretmen atamaları
AFAD açıkladı: Van'da korkutan deprem!
AFAD açıkladı: Van'da korkutan deprem!
Tribünde havaya ateş açan polis hakkında soruşturma başlatıldı
Tribünde havaya ateş açan polis hakkında soruşturma başlatıldı
'Havuzlu bungalovlar çalındı' iddiası: Gerçek ortaya çıktı
'Havuzlu bungalovlar çalındı' iddiası: Gerçek ortaya çıktı
İlçe değişikliği için sandığa gittiler
İlçe değişikliği için sandığa gittiler
'SGK Başkanı'nın 3 koltuğu, 3 maaşı ve 3 makam aracı' iddiasına yalanlama
'SGK Başkanı'nın 3 koltuğu, 3 maaşı ve 3 makam aracı' iddiasına yalanlama
Kamuda araç kullanımı azaltılacak mı? Yılmaz'dan açıklama
Kamuda araç kullanımı azaltılacak mı? Yılmaz'dan açıklama
Son 10 ayda 469 organize suç örgütü çökertildi
Son 10 ayda 469 organize suç örgütü çökertildi
Yaya önceliği olan yerlerde araç kullananlara 37 bin TL ceza
Yaya önceliği olan yerlerde araç kullananlara 37 bin TL ceza
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dolar/TL 32,29 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 32,2910 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2024 10:39, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2024 10:32
Yazdır
Dolar/TL 32,29 seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü, önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 32,3337'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 32,2910'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 34,7860, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 40,5750'den satılıyor.

Cuma günü yüzde 0,3 gerileyerek 105,1 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen üstünde 105,1 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasıyla ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentileri yeniden güç kazanırken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin hafta boyunca yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağına yerleşti.

Söz konusu verinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu sene içinde bir faiz indirimine gidebileceği yönündeki öngörülerin güç kazandığı gözlemlenirken, faiz indirimi için eylül ayı öne çıkıyor.

Analistler, enflasyon endişelerinin varlık fiyatları üzerindeki etkisinin devam ettiği bu dönemde, iş gücü piyasasından alınan soğuma sinyallerinin ekonomide "yumuşak iniş" yapılabileceğine yönelik umutları beslediğini kaydederek hafta boyunca Fed yetkililerinin yapacağı açıklamaların bankanın gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikleri azaltabileceğinin tahmin edildiğini söyledi.

Öte yandan, cuma günü piyasalar kapandıktan sonra ABD'li kredi derecelendirme kurumu Standard and Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya çıkararak, "Önümüzdeki iki yıl içinde portföy girişlerinin artacağını ve cari açıkların daralmasını, enflasyon ve dolarizasyonun azalmasını öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında Avrupa'da hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 seviyelerinin destek, 106 ve 107'nin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber