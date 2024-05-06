YSK, kesin seçim sonuçlarını bugün açıklayacak

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), daha önce verdiği karar doğrultusunda 7 yerdeki seçimler, 2 Haziran Pazar günü yenilenecek.

YSK'nın yenileme kararları doğrultusunda Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan, Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas Yıldızeli- Güneykaya, Kırklareli Lüleburgaz-Büyükkarıştıran, Tunceli Mazgirt-Akpazarı ve Aksaray Merkez-Sağlık beldelerinde belediye başkanlığı için yeniden sandık kurulacak.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gitmişti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, CHP 35, AKP 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti de 1 şehirde belediye başkanlığını kazanmıştı.