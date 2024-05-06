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Kocagöz'ün tutukluluğuna 2'nci itiraz

Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasının ardından tutuklanan ANET'in önceki yönetim kurulu başkanı, mevcut Kepez Belediye Başkanı CHP'li Mesut Kocagöz'ün tutukluluğuna 2'nci kez itiraz edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Mayıs 2024 11:18, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2024 11:16
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Kocagöz'ün tutukluluğuna 2'nci itiraz

Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan günü meydana gelen, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı ve mahsur kalan 174 kişinin 23 saatte kurtarıldığı teleferik kazasıyla ilgili aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de olduğu 5 kişi tutuklandı. Kocagöz'ün tutukluluğuna yapılan itiraz ise reddedildi. Ret kararının ardından Kocagöz'ün avukatları tutukluluğa tekrar itiraz için savcılığın istediği bilirkişi raporunu bekledi, rapor 3 Mayıs'ta dosyaya eklendi.

Raporda, "Olayın meydana geldiği gün boyunca teleferik otomasyon sisteminde çok sayıda düşük tork hatası oluşmasına rağmen hata kodunun nedenlerine dair inceleme yapılıp, gerekli önlemler alınmadan sistemin çalıştırılmaya devam ettirildiği anlaşılmaktadır. Olaya yakın bir süreçte yolcuların uyarısıyla sistemin durdurulmasının akabinde gerekli kontroller yapılmadan sistemin tekrar çalıştırılması sonucu olay meydana gelmiş ve hemen sonrasında teleferik kontrol/kumanda sistemi elektriksel olarak tüm sistemi durdurmuştur. ANET Antalya İnş. Tur. San. ve Tic. A.Ş.'de Mesut Kocagöz'ün, 28 Kasım 2023 tarihine kadar ANET Genel Müdürü görevi yaptığı ve görevinden istifa ettiği, Mesut Kocagöz'ün kazanın olduğu 12 Nisan 2024 tarihinde genel müdür ya da işveren sıfatı olmaması sebebiyle kazada sorumluluğunun olup olmadığının takdiri sayın savcılığınızdadır" ifadelerine yer verildi.

Raporun ardından Kocagöz'ün avukatlarının yaptığı açıklamada ise şöyle denildi:

"Kazanın meydana geldiği teleferik işletmesinin yapımı, kazanın olduğu tarihte bakım ve kullanma sorumluluğu bulunmadığı açık olmasına, soruşturma konusu taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet vermek suçunun CMK 100/3 maddesinde sayılan katalog suçlardan olmamasına karşın Mesut Kocagöz'ün 'yüklenen suçun CMK 100 maddesinde sayılan suçlardan olması' gerekçesiyle tutuklanmasına yönelik uygulama, mesuliyeti gerektirecek vahamette hukuka aykırı olduğu kadar, son derece talihsiz ve vicdanları ciddi surette rahatsız eden ve örseleyen bir uygulamadır. Bu nedenle Sayın Başkanın tutuklanmasına dair karar mevzuatımıza uygun şekilde görevli ve yetkili hakim tarafından verilmiş ise de hukuki bir karar değildir. Açıklanan nedenlerle açık hukuka aykırılıklar nedeniyle Sayın Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasına dair kararın 'bir şekilde tutuklansın da nasıl tutuklanırsa tutuklansın' düşüncesiyle tesis edildiği kuşkusunu ciddi surette uyandırmaktadır."Bugün sabah saatlerinde adliyeye gelen avukatları, Kocagöz'ün ANET Yönetim Kurulu Başkanlığından daha önce istifa ettiği, bu nedenle kazada herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmadığı gerekçesiyle, dosyaya yeni eklenen bilirkişi raporu doğrultusunda tutukluluğa itiraz etti.

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