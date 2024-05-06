İkinci el araba piyasasında kan kaybı

Ekonomim'de yer alan habere göre Otomotiv piyasasında ilk çeyrekte, elektrikli araç satışlarıyla yükselişe geçen sıfır araç piyasası hız keserken, ikinci elde geçen yılın son çeyreğinde başlayan kan kaybı artarak devam ediyor.

Sıfır araçlar satışlarında ithal elektrikli araçların piyasaya girmesiyle geçen yıl canlılık oluşmuştu. Ancak canlılık ilk çeyrekte düşüşe geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilerine göre, sıfır piyasasındaki satışları gösteren "trafiğe kaydı yapılan" otomobil sayısı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,2'lik bir artışla 88 bin 718 adet oldu.

Verileri Haber Global'e değerlendiren Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, TÜİK verilerinden yansıyan rakamlara ilişkin "Sıfır araç satışlarındaki artış, mart ayında belirgin biçimde hız kesti" dedi.

"Canlılık ilk çeyrekte sönük kaldı"

Erkoç, "Yeni trafiğe çıkan toplam taşıt sayısı yüzde 18,2 artışla 226 bin 617 adet olarak gerçekleşti. Yıllık artış son yılların en düşük düzeyine indi. Trafiğe kayıtlar bu yıl ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre otomobilde yüzde 39,2, toplamda yüzde 33,3, şubat ayında ise otomobilde yüzde 63,8, toplam devirler yüzde 77,6 artmıştı. Sıfır araç piyasasında canlılık ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre sönük kaldı" bilgisini verdi.

Erkoç, ikinci el taşıt piyasasında da kan kaybının artarak devam ettiğine dikkati çekerek "Martta noter devriyle yapılan satışlar önceki yılın aynı ayına göre otomobillerde yüzde 21,3, toplamda yüzde 18,9 azaldı. Aylık bazda ikinci elde 580 bin 492 otomobilin devri yapılırken, el değiştiren toplam araç sayısı da 865 bin 144 adet oldu. İkinci elde devirler ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre otomobilde yüzde 18,1, toplamda yüzde 15,1 azalmış, şubat ayında ise otomobil devirlerinde yüzde 16,3, toplam devirlerde yüzde 20,3'lük bir artmıştı. Böylece ocak-mart döneminde toplam devirler otomobilde geçen yılın eş dönemine göre yüzde 10,3 düşüşle 1 milyar 684 bin 744 adede, toplamda yüzde 7,3 düşüşle 2 milyon 495 bin 594 adede geriledi" şeklinde konuştu.

"Akaryakıttaki fahiş fiyatlar talebi elektrikli otomobillere yöneltiyor"

Akaryakıta gelen zamların otomobil satışlarını olumsuz etkilediğini söyleyen Erkoç "Ankara'da bir litre benzin fiyatı nisan ayı itibarıyla bir yıl öncesine göre yüzde 105 artışla 45 lirayı, motorinin litre fiyatı da yüzde 116 artışla 44,5 liraya ulaşmış bulunuyor. Buna göre bir otomobilin deposunu doldurmanın bedeli, hacmine göre bin 750 ile 2 bin700 lira arasında değişiyor. Akaryakıttaki fahiş fiyatlar talebi elektrikli otomobillere yöneltiyor. Ancak bu araçların batarya ömrünün 5 yıl veya 150 bin km olmasının yanı sıra satış fiyatlarının yüksek seyretmesi, henüz yeterli şarj istasyonu ve servis ağının oluşmaması caydırıcı unsur olarak öne çıkıyor" diye ifade etti.

Kredi faizlerinin de sektörü olumsuz etkilediğini bildiren MASFED Başkanı Erkoç, şu uyarılarda bulundu: "Dört yıl vade ile 200 bin TL taşıt kredisi çeken bir alıcının, dönem sonunda bankaya geri ödeyeceği toplam tutar 506-795 bin TL arasında değişiyor. Bankalar, özellikle ikinci el taşıt alımlarını daha az kredilendiriyor. Aylık bazda kullandırılan taşıt kredisi miktarının iyice düşmesi ve eski kullanımlara ait aylık geri ödemelerin de altına inmesi sonucu, taşıt kredisi hacmi bu yılın başından bu yana geriliyor. Bankacılık sektörünün kullandırdığı toplam taşıt kredilerinin Aralık 2023 sonunda 95,5 milyar lira olan toplam bakiyesinin, 9 Nisan itibarıyla 91,6 milyar liraya kadar indiği dikkati çekiyor."