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Savcılıktan Dilan Polat için Adli Tıp Kurumuna sevk kararı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi" kanunlarına muhalefet ile "suç örgütü kurma ve üye olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine karar verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2024 12:55, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2024 12:49
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Savcılıktan Dilan Polat için Adli Tıp Kurumuna sevk kararı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın aralarında olduğu 16 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olan Dilan Polat'ın avukatı, müvekkilinin sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle savcılığa dilekçe yazarak tahliye talebinde bulundu.

Dilekçeyi değerlendiren başsavcılık, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna yazı yazarak Dilan Polat'ın en yakın adli tıp kurumu birimine sevk edilmesine karar verdi.

- Soruşturma süreci

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili MASAK tarafından ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanırken hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

- Sosyal medya fenomenlerine yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti

Soruşturma kapsamında, Dilan Polat'ın 2019'da "şampiyonlar ligi" adıyla sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta yer alan bazı kişiler kimlikleri tespit edilip soruşturmaya dahil edilmiş, savcılık, sosyal medya fenomeni olan bu kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmesini talep etmişti.

Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil ve Özge Duman'a yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.

Soruşturma kapsamında, aylık tutukluluk incelemesi yapan sulh ceza hakimliği, 16 şüphelinin "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan tahliyesine karar vermişti.

Hakimlik, şüphelilerin "suç örgütü kurma ve üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetmişti.

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