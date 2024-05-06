İstanbul'da kaçak oto yedek parçası operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollardan yurda getirilen ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Bayrampaşa, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler ve Zeytinburnu'nda tespit edilen depo ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 269 farklı araç markasına ait direksiyon ve 4 bin 477 oto yedek parça ele geçirildi.

Operasyonlarda ele geçirilen lüks marka araçlara ait kaçak yedek parçalar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde basın için sergilendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.