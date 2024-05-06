YSK yerel seçimlerin kesin sonuçlarını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı. Kurul üyeleri ile basın açıklaması yapan yener seçimlerde partilerin aldığı büyükşehir, il belediye başkanlığı ve belde belediye başkanlığı sayılarını açıkladı. Seçim sonuçlarının her an siyasi partilerle paylaşıldığını hatırlatan Yener, ıslak imzalı tutanakların da YSK'nın sitesinden yayımlanacağını duyurdu.

"Münferit bazı hadiseler dışında seçimler, huzur ve güven içerisinde yapılarak sonuçlandırılmıştır"

Kesin seçim sonuçlarının YSK'nın internet sitesinde yayımlanacağını hatırlatan Yener, "31 Mart 2024 Pazar günü yapılan 34 siyasi partinin katıldığı Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 207 bin 848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmen ile seçimlere gidilmiştir. 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmenin 31 milyon 85 bin 280'i kadın oran yüzde 50.59, 30 milyon 356 bin 602'si oran 49 nokta 41 seçmendir. Münferit bazı hadiseler dışında seçimler, huzur ve güven içerisinde yapılarak sonuçlandırılmıştır. Seçim süreci içerisinde tüm veriler ve seçmen listeleri seçim takviminde öngörülen tarihlerde siyasi partilerimizle paylaşılmıştır. Sisteme girilen sonuçlar ve resmi formatı sayım döküm cetvelleri ve sandık sonuç tutanakları Yüksek Seçim Kuruluna geldiği andan itibaren eş zamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle paylaşılmıştır. Seçime katılan siyasi parti temsilcileri, seçim sonuçlarını başkanlığımızda canlı olarak sunulan ekran üzerinden takip etmişlerdir. Kesin seçim sonuçlarının ilanıyla birlikte tutanaklar internet sitemizde, ıslak imzalı olarak tüm vatandaşlarımızın erişimine açılacaktır. Yüksek Seçim Kurulu açık veri portalında 2009-2024 yılları arasında yapılmış olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Milletvekili Genel Seçimi, Mahalli İdareler Genel Seçimi ve Halk Oylaması seçimlerine ait veri ve bilgilerin paylaşımı yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Nerelerde seçim yenilenecek

31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında, yapılan itirazlar üzerine 2 Haziran 2024 tarihinde yeniden seçim yapılacak yerleri sıralayan Yener "Aksaray Güzelyurt, Kayseri Pınarbaşı, Şanlıurfa Hilvan ilçeleri ile Sivas Yıldızeli-Güney Kaya, Tunceli Mazgirt-Akpazar, Kırklareli Lüleburgaz-Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez Sağlık Beldelerinde seçimler yenilenecektir" ifadelerini kullandı.

"Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde ise 47 milyon 867 bin 134 seçmen kayıtlı olup katılım oranı yüzde 78.12 olarak gerçekleşmiştir"

Seçimlere katılım oranına ve kesim seçim sonuçlarına göre partilerin aldığı başkanlıklara dair bilgi veren Yener, "31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminde il genel meclisi üyeliğinde 13 milyon 563 bin 800 kayıtlı seçmen bulunmakta olup katılım oranı yüzde 80.09 olarak gerçekleşmiştir. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde ise 47 milyon 867 bin 134 seçmen kayıtlı olup katılım oranı yüzde 78.12 olarak gerçekleşmiştir. 30 büyükşehirde Adalet ve Kalkınma Partisi 12, Yeniden Refah Partisi 1, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 3, Cumhuriyet Halk Partisi 14 büyükşehir belediye başkanlığı kazanmıştır. Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise 57 milyon 708 bin 541 kayıtlı seçmen bulunmakta olup katılım oranı yüzde 78.11 olarak gerçekleşmiştir. 51 il belediye başkanlığından Adalet ve Kalkınma Partisi 12, İYİ Parti 1, Büyük Birlik Partisi 1, Yeniden Refah Partisi 1, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 7, Cumhuriyet Halk Partisi 21, Milliyetçi Hareket Partisi 8, belediye başkanlığı kazanmıştır. 919 ilçede ise 346 Adalet ve Kalkınma Partisi, 22 İYİ Parti, 1 Sol Parti, 13 Büyük Birlik Partisi, 1 Demokratik Sol Parti, 37 Yeniden Refah Partisi, 57 Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, 314 Cumhuriyet Halk Partisi, 2 Demokrat Parti, 114 Milliyetçi Hareket Partisi, 1 Türkiye İşçi Partisi, 1 Demokrasi ve Atılım Partisi, 1 Saadet Partisi, 9'da bağımsız aday seçimleri kazanmıştır. 316 belde belediye başkanlığında ise 168 Adalet ve Kalkınma Partisi, 7 İYİ Parti, 1 Sol Parti, 6 Büyük Birlik Partisi, 1 Memleket Partisi, 1 Demokratik Sol Parti, 24 Yeniden Refah Partisi, 10 Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, 60 Cumhuriyet Halk Partisi, 1 Hür Dava Partisi, 3 Demokrat Parti, 96 Milliyetçi Hareket Partisi, 3 Demokrasi ve Atılım Partisi, 3 Saadet Partisi, 2 bağımsız aday belediye başkanlığını kazanmıştır. Belediye Meclisi Üyeliği seçimlerinde ise Seçimlerine ise 57 milyon 715 bin 191 kayıtlı seçmen bulunmakta olup katılım oranı yüzde 78.10 olarak gerçekleşmiştir" diye konuştu.

En düşük ve en yüksek katılım nerelerde

Yapılan seçimlerde en düşük ve en yüksek katılım oranlarına da yer veren Yener, "En düşük olanlar büyükşehir belediye başkanlığında yüzde 67.34 ile Diyarbakır, il belediye başkanlığında yüzde 59.63 ile Bingöl, ilçe belediye başkanlığında yüzde 59.76 ile Diyarbakır Bağlar, belde belediye başkanlığında ise yüzde 36.18 ile Yozgat Akdağmadeni Belekçihan beldesi olmuştur. Katılımı yüksek olduğu yerler ise büyükşehir belediye başkanlığında yüzde 84.97 ile Manisa, il belediye başkanlığında yüzde 83.44 ile Artvin, ilçe belediye başkanlığında yüze 95.93 Kırıkkale Karakeçili ilçesi, belde belediye başkanlığında ise yüze 98.04 ile Aksaray Merkez Yeşiltepe beldesi olmuştur. Yine 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen seçimlerde seçmen sayısı en fazla olan 5 büyükşehir belediyesinde katılım oranları ise şu şekildedir; Ankara'da yüzde 79.39, Antalya'da yüzde 78.47, Bursa'da yüzde 78.84, İstanbul'da yüzde 79.28 ve İzmir'de yüzde 79.02 olarak gerçekleşmiştir" dedi.