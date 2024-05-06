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Kanser tedavisi gören asker hayatını kaybetti

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli olan ve kanser tedavisi gören Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Demirci, hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2024 16:15, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2024 16:29
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Kanser tedavisi gören asker hayatını kaybetti

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Demirci (43), 2021 yılında kolon kanseri tedavisi görmeye başladı. Evli ve 2 çocuk babası olan Demirci, Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yusuf Demirci'nin cenazesi Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılan törenin ardından memleketi olan Kırşehir'in Kaman ilçesinde uğurlandı.

Düzenlenen cenaze törenine Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, jandarma ve emniyet personeli katıldı.

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