Afyonkarahisar'da sığınmacıların nikah ücretinin yükseltilmesine suç duyurusu

Yeneroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "evlilik hizmet bedelinin" sığınmacılara Türk vatandaşlarından 25 kat fazla olacak şekilde belirlenmesinin, kanunlara, Anayasa'ya ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu savundu.

Evlenme ve aile kurmanın herkesin en temel hakkı olduğunu vurgulayan Yeneroğlu, "Burcu Köksal ve bu kararı alanlar, ayrımcılık ve nefret suçu ile görevi kötüye kullanma suçunu işlemiştir. Ben, savunmasız insanlara karşı ayrımcılık ve nefret suçu işleyen bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunmayı insanlığın bir gereği olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa Yeneroğlu, konuyla ilgili Belediye Başkanı Köksal ve belediye meclis üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, söz konusu ücretin yüksek belirlenmesinin, maddi durumu yeterli olmayan sığınmacıların resmi nikah kıymamasına yol açacağını, bunun özellikle kadınları daha fazla mağdur edeceğini savundu.