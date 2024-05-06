Lise öğrencisi kız, tartıştığı erkek öğrenciyi silahla yaraladı

Geçen yıl devamsızlık nedeniyle sınıfta kalan kız öğrencinin bu yıl da bir süre okula devam etmediği öğrenildi.

Sanayi Mahallesi İpekyolu Caddesi'ndeki bir lisede okuyan 12. sınıf öğrencisi kız, okul yakınlarında tartıştığı aynı okuldaki bir arkadaşını silahla yaraladı.

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