Seçil Erzan hakkında bir iddianame daha

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2'si tutuklu 7 sanık hakkında yargılaması süren dava dosyasında müşteki Altıntaş'ın şikayeti üzerine yeni iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca birleştirme talepli hazırlanan, Fatih Altıntaş'ın "müşteki" olarak yer aldığı iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın müştekiyi bankada yatırım yapacağını söyleyerek söz konusu fona para yatırmaya ikna ettiği ve müştekiden 78 bin dolar aldığı kaydedildi.

Müştekinin ifadelerine yer verilen iddianamede, Altıntaş sanık Erzan'ı eşi ile aynı köyden olması nedeniyle tanıdığını, 2023'te Erzan'ın kendisini arayarak banka bünyesinde zengin insanların para yatırdığı gizli fonlar olduğunu ve yatırım yapmak isteyip istemeyeceğini sorduğunu beyan etti.

Erzan'ın söz konusu fonun iki parmağının ucunda olduğunu kendisine söylediğini dile getiren müşteki, 78 bin doları değerlendirmesi amacıyla kendisine verdiğini ifade etti.

Müşteki Altıntaş, Erzan'a parasından ne kadar kazanacağını ve ne zaman geri alacağını sorması üzerine Erzan'ın net cevap vermediğini anlatarak, "Bana sürekli fona katılması için yeni kişiler bul, bulursan eğer sana da pay veririm demesi üzerine kendisinden şüphelenmeye başlamıştım. Bugüne kadar zararım giderilmedi." dedi.

Erzan'ın "dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Böylelikle dolandırıcılık davasında müşteki sayısı 27'ye yükseldi.

Bu arada, sanık Seçil Erzan hakkında istenen hapis cezası bu iddianameyle 285 yıla çıktı.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak, yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

İddianamede, müşteki Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği, ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturduğu, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

- Sanık Erzan'ın 84 yıldan 275 yıla kadar hapsi isteniyordu

Sanık Erzan hakkında "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 84 yıldan 275 yıla kadar istenen hapis cezası yeni iddianame ile 87 yıldan 285 yıla çıktı.

Sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 ile 98 yıl arasında hapisle cezalandırılması talep ediliyor.