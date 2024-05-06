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Kendisinden alışveriş yapmayan turisti bıçaklayıp kaçtı

Fatih'te bir dükkanda çalışan yaşı küçük çırak, iddiaya göre; kendisinden alışveriş yapmayan yabancı turisti bıçakla kovalayarak kolundan bıçakladı. Yaralı turist hastaneye kaldırılırken, dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2024 18:09, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2024 18:11
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Kendisinden alışveriş yapmayan turisti bıçaklayıp kaçtı

Olay saat Fatih Mercan Yokuşu Fuat Paşa Caddesi üzerinde 4 Mayıs'ta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir dükkanda çalışan yaşı küçük çırak, kendilerinden alışveriş yapmayan yabancı turist ile tartıştı. Turist dükkandan ayrıldı. Daha sonra tekrar karşılanan ikili arasında yeniden tartışma çıktı. Çırak yanındaki bıçakla turist kovaladı. Turist can havliyle kaçarak bir dükkana sığındı. Turist kolundan yaralanırken, kaçmaya devam ediyor. Bu sırada çırak, turistin yakını olduğu iddia edilen bir kişiye daha bıçakla saldırmaya çalıştı.

Yaşı küçük çırak önce bıçakladı sonra kaçtı

Yaşı küçük olduğu öne sürülen saldırgan daha sonra kaçarak uzaklaştı. Olayı gören esnaflar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kolundan yaralanan turisti ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Kovalama anı güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde yaşı küçük çırağın, turisti kovaladığı görülüyor. Kaçan turist bu esnada bir başka dükkana girerek kaçmaya çalışıyor. Çırak dükkana giren turisti kovalamaya devam ederek elindeki bıçağı savurduğu anlar görülüyor. Çırak daha sonra kaçarak uzaklaşıyor.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"Bıçakladıktan sonra bu taraftan kaçtı"

Yaşanan olayı gören esnaf Mehmet Emin Pişkin, "Biz buraya geldiğimizde burada turistin bıçaklandığını gördük. Bıçakladıktan sonra bu taraftan kaçtı. O esnada kalabalık toplanmaya başladı. Daha sonra ambulans ve polis ekipleri geldi. Bıçaklanan kişinin yanında ailesi de vardı sonra hastaneye gittiler. Fazla kovalamaca olmadı. Buradaki esnaftan alışveriş yapayım derken karşı tarafa geçmeye çalışırken tanımadığımız şahıs gelip bıçakladı. Bıçaklanan kişi de Filistinli turist" şeklinde konuştu.

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