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Meclis'te İliç maden faciası sunumu: Heyelan 2 dakikada 800 metre yol aldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin, "Heyelan yaklaşık 2 dakikalık sürede 800 metre yol aldı. Uluslararası heyelan hız sınıflandırmasına göre 'aşırı hızlı heyelan' olarak tanımlanmaktadır." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2024 19:28, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2024 19:29
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Meclis'te İliç maden faciası sunumu: Heyelan 2 dakikada 800 metre yol aldı

Memiş, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunda sunum yaptı.

AFAD'ın afet ve acil durumlardaki ilk müdahale ile müdahale sonrası iyileştirmede dünyanın en iyi teşkilatlarından birisi olduğunu belirten Memiş, maden ocağındaki toprak kaymasının ardından yapılanları anlattı.

Yaşananın bir maden kazası olduğunu aktaran Memiş, liç yığınının hızlı şekilde hareket ettiğini belirtti.

Toprak kaymasının ardından dört işçinin naaşlarına ulaşıldığını hatırlatan Memiş, beş işçiyi arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

AFAD Başkanı Memiş, 210 bin metrekare alanda 10 milyon metreküp yığın liç kaymasının yaşandığını, liçin bir kısmının Sabırlı Deresine bir kısmının da manganez ocağına aktığını bildirerek, "Heyelan yaklaşık 2 dakikalık sürede 800 metre yol aldı. Uluslararası heyelan hız sınıflandırmasına göre 'aşırı hızlı heyelan' olarak tanımlanmaktadır." diye konuştu.

Bölgeye Erzincan, Sivas, Erzurum ve Tunceli'den ekipler sevk edildiğini kaydeden Memiş, ekiplerin manganez ocağı ve Sabırlı Deresine gönderildiğini dile getirdi.

Memiş, termal ve toprak altı cihazlarla sahada tarama yaptıklarını, kimyasal riskin sürekli ölçüldüğünü aktardı.

Daha sonra Memiş ve AFAD yetkilileri, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

- Komisyon Başkanı Uslu, AFAD'a verilen ödülü açıkladı

Komisyon Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, sunum sırasında, AFAD'ın Türkiye'nin yüz akı kuruluşu olduğunu belirtti.

Akdeniz Parlamenter Asamblesinin "insani yardım" alanında AFAD'ı ödüle layık gördüğünü ve ödülle ilgili bilgilendirmenin dün yapıldığını aktaran Uslu, Asamble'nin 35 ülkeden 150 parlamenterden oluştuğunu ifade etti. Atay Uslu, bu ödülün ilerleyen günlerde takdim edileceğini bildirdi.

Bunun üzerine Okay Memiş, AFAD'ın arama ve kurtarma çalışmalarının yanı sıra insani yardımları da koordine ettiğini ve ödülün kendileri için motivasyon kaynağı olacağını sözlerine ekledi.

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