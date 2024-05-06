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Kardeş Eli 2024 vacip kurban fiyatlarını açıkladı

Kaynak : Advertorial
Haber Giriş : 06 Mayıs 2024 19:57, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2024 19:57
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Kardeş Eli 2024 vacip kurban fiyatlarını açıkladı

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Kardeş Eli 2024 vacip kurban fiyatlarını açıkladı

"Kurban Fedakarlıktır" sloganıyla Kurban Bayramı'na hazırlanan Kardeş Eli Derneği, hayırseverlerin emanet ettiği kurbanlıkları bayramda farklı coğrafyalarda kesip ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyor. Afrika bölgesinde büyükbaş hisse bedeli 2990 TL, küçük baş 3390 TL ve yurt içinde 12490 TL kurban bağışıyla 17 ülke ve 172 farklı yoksul bölgeye ulaşmayı hedefleyen dernek, milyonlarca insanı sevindirmek için çalışmalarına hızla devam ediyor. Dünya çapında yaptığı yardım çalışmalarıyla ihtiyaç sahipleri ile yardım edenler arasında köprü görevi gören Kardeş Eli Derneği, "Kurban fedakarlıktır" sloganıyla Kurban Bayramı çalışmaları için hazırlıklarını tamamladı. Bağışçıları sayesinde mazlum bölgelerdeki milyonlarca yardıma muhtaç insana ulaşan dernek, hayırseverleri bu yıl da bayram duygusunu yaşamaya ve yaşatmaya davet ediyor. Dernek yetkilileri, 2023 yılında 17 ülke ve 172 bölgede 48.472 vacip kurban bağışıyla 2.185.000 kişiye kurban eti dağıttıklarını açıkladı. Hedefimiz, bağışçıların desteğiyle geçen yılki rakamın üzerine çıkarak daha fazla insana ulaştırmaktır. Bu bağlamda amacımız, yurtdışında büyük baş hisse için 2990 TL'ye, küçükbaş için 3390 TL ve Türkiye'de 12490 TL olarak kurban bağışı fiyatlarını belirlediklerini ve 17 farklı ülkede ve 172 farklı bölgede ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerini açıkladılar.

Tüm Süreç Şeffaf Bir Şekilde Yönetiyoruz.

Vacip kurban organizasyonun dışında yılın 365 günü adak, akika, şükür, sadaka, şifa ve ruhuna kurban kesimleri de yapan kardeş eli derneği, ayrıca Asya ve Afrika ülkelerinde su kuyusu açılışları, yetim yemekleri, yetim kıyafet dağıtımı, kumanya dağıtımı ve katarak ameliyatı gibi bir çok organizasyonu da gerçekleştirmekte.
Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da' Kurban Organizasyonu' ile milyonlarca kişinin yüzünü güldürmeyi hedefleyen dernek, islami usullere ve insani hassasiyetlere dikkat ederek veteriner kontrolünde kurban kesimlerini gerçekleştiren vacip kurban ibadeti hassasiyetine göre hareket ediyor. Türkiye'den giden gönüllü denetmenler tarafından kurbanlık kesiminden dağıtımına kadar sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi için organizasyon videolar halinde çekilerek bağışçılar ile paylaşılıyor. Ayrıca yaptığı yardım çalışmalar ile yüzleri güldüren dernek, kurban bağışlarını yurt içinde yapmak isteyenler bağışcıları vasıtasıyla Türkiye'de kurban kesimleri yaparak zor durumda kalan birçok ailenin sofrasına da ortak oluyor.

Türkiye, Çad, Mali, Uganda, Gana, Zimbabwe, Etiyopya, Somali, Nijerya, Bangladeş, Sri Lanka, Arakan, Yemen, Gazze, Suriye, Ürdün ve Lübnan ülkelerinde faaliyet gösteren derneğe yurt içinden ve yurt dışından kurban bağışı yapmak isteyen hayırseverler www.kardeselidernegi.org.tr adresinden ve 444 44 46 numaralı telefondan iletişime geçerek bağışta bulunabilecek.

Kardeş Eli - https://www.kardeselidernegi.org.tr/tr
Su Kuyusu - https://www.kardeselidernegi.org.tr/tr/faaliyetlerimiz/su-kuyusu
Kurban Bağışı - https://www.kardeselidernegi.org.tr/tr/faaliyetlerimiz/kurban-bagisi

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