Öğretmen atama sayıları yarın açıklanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Kabine'de, ekonomi ve dış politika yanında eğitim ve müfredat konusunu da değerlendirdiklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın kamuoyunun inceleme ve önerilerine açtığı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, inşallah evlatlarımızın geleceğe çok daha donanımlı, erdemli, başarılı ve şuurlu bir şekilde hazırlanmasını sağlayacaktır. Tek tipçi, yasakçı, formatlayıcı, katı ideolojik eğitim anlayışı yerine eğitim modelimizi, soran, sorgulayan, sanata, bilime, spora, edebiyata önem veren milli ve manevi değerleri kuşanmış bireylerin yetiştirilmesi hedefiyle zaman zaman güncellenmemiz, güçlendirilmemiz temel bir ihtiyaçtır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eğitim sistemimizin niteliğini her açıdan yükselteceğine inanıyoruz. Bakanlığımızın web sayfasından teklif ve kıymetli fikirlerini bize ileten 57 bini aşkın kurum, kuruluş ve kişiye gönülden teşekkür ediyorum."

- "Kısa zamanda inşallah atamayı bakanımız açıklayacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, atama bekleyen öğretmenlere ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız ve ekonomi kurmaylarımızla son bir kez daha görüşecek, ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek. Bakanlığımız, yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır. Fazla zaman kaybına tahammülümüz yok, kısa zamanda inşallah atamayı da bilhassa Bakanımız açıklayacaktır."