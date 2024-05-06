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Süper Lig ekibi Hatayspor'a deprem haczi

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün kulübe haciz gönderdiğini belirten Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, il müdürlüğünün kendilerinden kullanım hakkı olarak 5 milyon TL istediğini söyleyerek, "Biz depremzede misafir olarak gitmiştik oraya. Görüşmelerimiz devam ediyor." açıklaması yaptı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 06 Mayıs 2024 22:08, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2024 22:09
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Süper Lig ekibi Hatayspor'a deprem haczi

Geçen yıl yaşanan deprem felaketi sebebiyle bir süre Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, İstanbul Riva'da bulunan eğitim tesislerinde konaklayan ve hazırlıklarını burada yapan Hatayspor'a, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü haciz gönderdi.

6 Şubat'ta meydana gelen ve birçok ilde olduğu gibi Hatay'da da büyük yıkıma sebep olan deprem felaketi nedeniyle Hatayspor tesisleri ve Yeni Hatay Stadyumu'nda büyük hasar oluştu. Hatayspor Kulübü de bu sebeple bir süre hazırlıklarını Gençlik ve Spor Bakanlığının İstanbul Riva'da bulunan eğitim tesislerinde yaptı.

"Bizden 5 milyon TL istediler"

Hatayspor Kulübü, İstanbul'daki konaklamalarından dolayı ise haciz şoku yaşadı. Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, yaptığı açıklamada, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kulübe haciz gönderdiğini açıkladı.

Toksöz, "Bizden tesisi, 10 Eylül 2023 tarihinde boşaltmamız istenmişti. Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 5 milyon TL para istedi. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim kuruşa ihtiyacımız olduğu bir dönemde bizden para istenmesine anlam veremedik. Biz maçları kendi stadımızda oynayamadığımız için gelirimiz yok zaten. Gençlik ve Spor Bakanımızdan yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

5 aydır kaşar ekmek yiyoruz

Öte yandan Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler'in röportajı spor dünyasına damga vurdu. Kardeşler, 5 aydrı kaşar-ekmek yediklerini belirterek, "Sezon başından beri çok yalnız kaldık. Sahamız olmadı. Paramız olmadı. Bir kulübün bu kadar sahipsiz kaldığını ilk defa gördüm. Düşünebiliyor musunuz bir futbol takımı basket idmanı yaparak maçlara hazırlanıyor. 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz" dedi.

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