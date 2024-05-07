2024 yılı MTSK Başvuru ve Uygulama Kılavuzu güncellendi

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 03.05.2024 tarih ve 101525951 sayılı yazısı ekinde yayımlanan 2024 yılı MTSK e-Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR