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İki ilde dolu etkili oldu, ekili araziler zarar gördü

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesi ile Batman'ın Kozluk ilçesinde etkili olan sağanak ve ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle ekili tarım arazileri zarar gördü, serçeler öldü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Mayıs 2024 22:55, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2024 22:56
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İki ilde dolu etkili oldu, ekili araziler zarar gördü

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi ile Batman'ın Kozluk ilçesinde sağanak yağışla birlikte etkili olan dolu nedeniyle birçok ekili tarım arazisi zarar gördü. Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat Bal, Silvan ilçesine bağlı Eskiköy, Eski, Susuz, Otluk, Gündüz, Alibey, Akyol, Yolarası, Yolaç, Kumluk, Aşağıkaya, Karahaci, Boyunlu ve Üçbasamak mahallelerindeki tarım arazilerinde zarar oluştuğunu belirtti. Zarar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Bal, "Silvan ilçemiz genelinde etkili olan fırtına ve dolu yağışı birçok ekili tarım arazileri, bağ ve bahçelere zarar verdi. Bunlardan en çok buğday, arpa, mercimek, üzüm bağları ile meyve ağaçları çok etkilendi. Dünden itibaren Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak ekiplerimiz zarar gören ekili tarım arazileri, bağ ve bahçelerde zarar tespit çalışmalarını yürütüyor. Arazilerde ağır hasarlar oluştuğunu tespit etmiş bulunmaktayız. Zarar tespit çalışmalarımız devam etmektedir. Zarar gören tüm çiftçilerimize geçmiş olsun, bir daha böylesi afetlerin yaşanmamasını diliyorum" dedi.

CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI, SERÇELER ÖLDÜ

Batman'ın Kozluk ilçesinde de yağan ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle 15 köy ve mezradaki arazilerde zarar oluştu, serçeler öldü. Kozluk Ziraat Odası Başkanı Ahmet Işık, bölgedeki fıstık, badem ve fide ağırlıklı bahçelerin de zarar gördüğünü ifade ederek, "Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, ekili alanlara büyük zarar verdi. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne hasar tespitinin yapılması için çiftçiler başvuruda bulunacak. İnanılmaz bir yağış başladı. Önce fındık büyüklüğünde, sonra da ceviz büyüklüğünde yağmaya başladı. Ekili alanlarda adeta küçük bir afet oluştu" diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın da dolu yağışının olduğu ekili arazilerde hasar tespit çalışmalarının yapılacağını, çiftçilerin zararının karşılanacağını söyledi.

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