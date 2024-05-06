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MEB'den proje okullarına yönetici ve öğretmen atama açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 06.05.2024 tarih ve 101681803 sayılı yazılarıyla Proje Okullarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme İş ve İşlemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 06 Mayıs 2024 23:31, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2024 23:35
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MEB'den proje okullarına yönetici ve öğretmen atama açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 06.05.2024 tarih ve 101681803 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalarda bulundu.

"Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurulularına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme iş ve işlemleri Personel Genel Müdürlüğünce yayımlanan 2024 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kuramlarına Öğretmen Atamasına İlişkin Kılavuz, 2024 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kuramlarına Yönetici Görevlendirmesine İlişkin Kılavuzlarında belirtilen takvim doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Özel program ve proje uygulayan eğitim kuramlarından Bakanlığımız ile sektör (kamu ve özel kurum/kuruluşlar) arasında imzalanan protokollerle ilişkilendirilen ve protokollerinde, "Protokol Yürütme Kurulu (PYK)'* ve merkezde "Protokol Danışma Kurulu (PDK)" oluşturulması karar altına alman eğitim kuramlarına öğretmen ataması ve yönetici görevlendirilmesine ilişkin iş ve işlemler oluşturulan Protokol Yürütme Kurulunun görüşü ve merkezde oluşturulan Protokol Danışma Kurulunun kararına bağlı olarak Bakanlık tarafından yapılmaktadır.

Ancak, Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2024 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kuramlarına Öğretmen Atamasına İlişkin Kılavuz, 2024 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kuramlarına Yönetici Görevlendirmesine İlişkin kılavuzlarda belirtilen takvime göre özel program ve proje uygulayan eğitim kuramlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirilmesine ilişkin Protokol Yürütme Kurulu (PYK) ve Protokol Danışma Kurulu (PDK) iş ve işlemlerinin süresi içinde sonuçlandırılamayacağı değerlendirilmektedir.

Bu itibarla. 2024 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kuramlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirilmesine ilişkin Kılavuzlarda belirtilen Bakanlığımız ile sektör (kamu ve özel kurum/kuruluşlar) arasında imzalanan protokollerle ilişkilendirilen ve protokollerinde. "Protokol Yürütme Kurulu (PYK)' ve merkezde "Protokol Danışma Kurulu (PDK)' oluşturulması karar altına alınmış proje okullarına yönetici görevlendirmeleri ile öğretmen ataması ulusal ve uluslararası protokol ve projede yer alan özel hükümlerinin 2024 yılına münhasır olmak üzere uygulanmaması hususunu. Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde olurlarınıza arz ederim"

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR

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